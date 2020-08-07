Работодатель в Чите похитил и избил бывших сотрудников

Владелец СТО в Чите похитил двух бывших сотрудников. Он избивал их железными прутьями и требовал денег, сообщила пресс-служба краевого ГУ МВД.

По версии полиции, два читинца решили обогатиться с помощью вымогательства. Они похитили двух молодых людей, которые ранее работали на станции техобслуживания у одного из злоумышленников. Парней поймали, избили, против воли усадили в машину и привезли в помещение автосервиса.

В течение нескольких часов молодых людей избивали, орудуя металлическим прутом, и удерживали, требуя от каждого по 70 тысяч рублей. Только после того, как похищенные написали «долговую» расписку их отпустили.

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Опасаясь за свою жизнь, читинцы не обратились в полицию. Факт совершения противоправного деяния выявлен оперативниками уголовного розыска. СУ СК России по Забайкальскому краю возбудил уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека) и части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство). Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Двое задержанных помещены в изолятор временного содержания. В настоящее время проводятся оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного противоправного деяния.