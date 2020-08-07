Жаркие выходные ждут новосибирцев

Жара останется в Новосибирске на выходные, температура воздуха будет подниматься до 30 градусов тепла, сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

С 7 по 10 августа в Новосибирске сохранится жаркая погода – дневная температура воздуха поднимется до 30 градусов. Это может способствовать возникновению природных пожаров и происшествиям на воде.

В субботу, воскресенье и понедельник погода будет одинаковой. Ночью температура составит 16-19 градусов тепла, днем воздух прогреется до 27-30 градусов, ветер ожидается восточный с силой 3-8 метров в секунду. Осадков не ожидается.

Температура воды в Обском море составляет 22,3 градуса тепла, в реке Обь — 21,8 градуса тепла.