Превышение сероводорода в воздухе расследуют в Омске

Региональные Минприроды и Росприроднадзор начали работу по поиску источников выбросов сероводорода в Омской области, оказалось, что его содержание в воздухе в некоторых районах превышено в три раза.

По данным областного Минприроды, по факту превышения содержания сероводорода в атмосферном воздухе Управление Росприроднадзора проводит проверочные мероприятия в отношении АО «Омскводоканал».

Очередные выбросы сероводорода взволновали омичей в ночь на 6 августа. Облако удушливого газа с запахом тухлых яиц накрыло практически весь город, что раньше случалось очень редко. Власти объяснили усугубление ситуации тем, что в регионе сейчас безветренная погода, способствующая накоплению вещества в воздухе.

Вдыхание воздуха с небольшим содержанием сероводорода вызывает головокружение, головную боль, тошноту, а со значительной концентрацией приводит к коме, судорогам, отёку лёгких и даже к летальному исходу.