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Билл Гейтс предрек катастрофу страшнее коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Mueller /MSC / CC BY 3.0 de

Изменение климата на Земле и вызванный этим экологический кризис будут «ужаснее», чем пандемия коронавируса, если человечество не предпримет необходимые действия, заявил основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс.

«Какой бы ужасной ни была эта пандемия, изменение климата может быть еще хуже», — написал Гейтс в своем блоге.

Основатель Microsoft привел следующие расчеты: летальность от COVID-19 составила в среднем 14 человек на 100 тысяч населения в год, такая же смертность сохранится в течение следующих 40 лет из-за повышения температуры, а затем еще вырастет.

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«Другими словам, к 2060 году изменение климата будет столь же смертоносным, как и COVID-19, а к 2100 году оно может быть в пять раз более смертоносным», — пояснил Гейтс.

Миллиардер призвал уже сейчас противостоять изменению климата. Он предложил привлечь науку и инновации для контроля уровня выбросов в атмосферу. При этом он уверен, что борьба с экологическими проблемами должна вестись и в «бедных» странах. Гейтс подчеркнул, что у человечества нет времени и нужно действовать уже сегодня.

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