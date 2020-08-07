ВАСХНИЛ признали объектом культурного наследия

Власти включили научный городок Сибирского отделения Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени Ленина (ВАСХНИЛ) в перечень объектов культурного наследия Новосибирской области, сообщается на сайте правовой информации правительства региона.

«Включить в перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Новосибирской области, объект, обладающий признаками объекта культурного наследия «Научный городок СО ВАСХНИЛ», расположенный по адресу: «Новосибирская область, Новосибирский район, районный поселок Краснообск, по виду достопримечательное место», — говорится в документе.



Предметом охраны стали градостроительные характеристики городка, характер поверхности, исторически ценное функциональное назначение, планировочные характеристики и территориальные зоны вблизи Краснообска.



«Если речь идет о признании культурным наследием отдельного здания, то ремонт станет определенным препятствием в его пределах. Если мы говорим о признании всего ВАСХНИЛа и его исторической планировки, то тут есть более свободные технологии. Это зависит от того, что будет установлено предметом охраны для этого комплекса. Если речь о планировке, то фасады можно будет менять без всяких ограничений», — сказал архитектор Антон Гашенко РБКНовосибирск.