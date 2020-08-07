Лукашенко обозначил срок президентства Путина

Президент России Владимир Путин найдет преемника до 2036 года и покинет пост, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он «гарантирует» это.

«Нет, это вы выдумали, никогда Путин не будет президентом до 2036 года, и я вам 100% гарантирую, потому что все зависит от ситуации, она — видите какая, и лучше не будет», — сказал Лукашенко в интервью «В гостях у Дмитрия Гордона» на YouTube.

По его мнению, Путин найдет вариант, чтобы к власти пришел тот, кто продолжит нынешний путь развития России.

«Путин не будет держаться посиневшими руками за власть. Он найдет вариант того, чтобы к власти пришли люди или человек, который продолжит тот путь развития России, который есть сейчас», — добавил президент Белоруссии.

Путин может вновь баллотироваться в президенты в 2024 году после окончания действующего срока. Это стало возможным после принятия поправок к Конституции РФ.