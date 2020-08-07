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СК показал вертолет после жесткой посадки на Белуху

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Западно-Сибирское СУТ СК России

Опубликовано видео вертолета Robinson, во вторник вечером жестко приземлившегося на западном склоне Белухи в Республике Алтай. Это высочайшая вершина в Сибири. Следователи также назвали предварительные причины случившегося.

Сообщалось, что на борту были пилот и пассажир, они не пострадали. Сразу же после произошедшего за ними отправили другой вертолет и эвакуировали.

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР уточняет, что воздушное судно выполняло технический полет, подыскивая посадочные площадки для доставки альпинистского оборудования.

Предварительно установлено, что пилот не справился с порывами ветра, в результате чего совершил вынужденную посадку. В результате происшествия пилот не пострадал, воздушное судно имеет повреждения в виде главного винта и фюзеляжа.

Следователи начали проверку на предмет нарушения правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта. Сообщается, что они завершили осмотр места жестко посадки. В качестве основных отрабатываются версии ошибки пилотирования, отказ техники и неблагоприятных метеоусловий.

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cre

И где список заведённых уголовных дел?

Иркут 69

У волшебника Сулеймана всё по честному, без обмана.... 😇

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- пока я президент, повышения пенсионного возраста не будет- пока я президент,конституцию менять не будут

Иркут 69

Поздно спохватились. Выборы закончились, остались одни "подьездно-трехдневные голосования".... в фальсификациях...

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