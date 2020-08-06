Найдено слабое место коронавируса

Ученые обнаружили слабое место вируса SARS-CoV-2, которое позволяет создать эффективный препарат для излечения даже тяжелобольных пациентов.

Американские специалисты протестировали терапевтическое средство против коронавируса и обнаружили, что так называемая протеаза 3CLpro является основным ферментом при развитии SARS-CoV-2, пишет Science Daily.

Между тем у протеазы есть ингибиторы, которые останавливают ее выработку. При использовании данных веществ на лабораторных мышах выяснилось, что препарат полностью остановил репликацию вируса.

Исследователи выяснили, что воздействие на обнаруженное слабое место позволяет блокировать любые коронавирусы — не только SARS-CoV-2, но и вирус атипичной пневмонии MERS. Теперь ученые намерены протестировать лекарственное средство на людях.