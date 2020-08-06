Обнаружен самый первый признак тяжелого течения COVID-19

Температура тела 35,5 градусов и ниже при начальной стадии коронавируса может стать фактором тяжелого течения заболевания, выяснили американские медики.

Собранная статистика показала, что из этой группы заболевших людей умирают 44%. Температура выше 40 градусов в момент развития инфекции также свидетельствует о потенциально опасном развитии COVID-19. В таких группах умирают до 42% пациентов.

Специалисты полагают, что низкая температура тела после инфицирования может свидетельствовать о плохой реакции иммунной системы, не вырабатывающей в необходимых количествах медиаторы воспаления.

Впрочем, некоторые эксперты указывают, что пониженная температура при заболеваниях у пациентов нередко наблюдается у пожилых людей. Между тем люди старше 65 лет попадают в особую группу риска по COVID-19.