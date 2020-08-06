Названы правила выбора вкусной дыни

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбирать есть дыню, соответствующие рекомендации появились на сайте ведомства.

В первую очередь при покупке рекомендуется обратить внимание на аромат дыни. У спелого плода должны быть густой, медовый аромат. Также следует слегка хлопнуть по дыне рукой — если она зрелая, раздастся глухой звук. Звонкий звук означает неспелый плод.

«Допускается лишь одно небольшое круглое пятно немного светлее основного цвета дыни. На этом месте плод лежал на земле. Но если вся дыня покрыта темными, немного вогнутыми пятнами, скорее всего, она испорчена», — отмечается в рекомендациях.

Также можно взять дыню в руки и слегка сдавать. Хорошая дыня должна слегка пружинить, как гандбольный мяч. Если плод на ощупь напоминает твердый арбуз, он недоспелый. Если на кожуре после нажатия остается след от пальцев, дыня перезрела или слишком долго хранилась.

Кроме этого, у дыни «колхозницы» должна быть гладкая шкурка, а у «торпеды» — шершавая, с бороздами. У спелого плода шкурку можно легко отскрести пальцем, тогда как у незрелой дыни шкурка будет немного глянцевая.

Эксперты советуют при выборе посмотреть на плодоножку — у зрелых плодов она всегда сухая, а вот место крепления цветка, напротив плодоножки, в отличие от арбуза, должно быть мягким. Покупать ее лучше в сезон — в конце августа или в начале сентября.

Что касается употребления, то дыню не рекомендуют сочетать с холодной водой, молоком, кисломолочными продуктами, так как это чревато расстройством желудка. Кроме этого, дыню лучше всего есть в промежутках между приемами пищи, так как это достаточно тяжелый продукт.