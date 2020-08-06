Унесенный в море ребенок выжил благодаря совету из фильма

Унесенный в открытое море десятилетний мальчик в Великобритании выжил и дождался спасателей благодаря совету из документального фильма.

Равираджа Саини унесло в море, после чего его семья позвала спасателей, они нашли его примерно через час, пишет Daily Mail. Чтобы выжить, мальчик следовал совету из документального шоу Saving Lives at Sea.

Ребенок перевернулся на спину, раскинул руки и ноги в сторону и громко звал на помощь. По словам спасателей, они были восхищены спокойствием школьника в такой стрессовой ситуации. Если бы мальчик запаниковал, он вполне мог погибнуть.

Спасатели доставили ребенка на берег и передали родителям. Затем его отправили на обследование в больницу. Отмечается, что сейчас его здоровью ничего не угрожает.