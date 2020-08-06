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Доставка товаров из магазинов подорожает вдвое из-за новых правил

Источник:
«Известия»
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Фото: Delivery Inernational Parcel / CC BY-SA 4.0

Доставка товаров в России может подорожать в два раза из-за новых санитарно-эпидемиологических требований, предупреждает Ассоциация компаний интернет-торговли. Соответствующий документ организация направила главному санитарному врачу страны Анне Поповой.

Роспотребнадзор ранее подготовил проект санитарно-эпидемиологических требований по предоставлению услуг населению, его распространила пресс-служба ведомства. В нем предлагается запретить совместную перевозку продуктов питания с товарами бытовой химии.

«При совместной перевозке может произойти контаминация — загрязнение продуктов питания веществами, которые могут привести к серьезным аллергическим и токсическим реакциям у человека при нарушении целостности упаковки», — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор считает, что риск нарушения целостности упаковки при транспортировке любыми видами транспорта увеличивается в несколько раз. Предложенные поправки запрещают совместную перевозку продуктов питания и химикатов I и II классов опасности.

Утверждение данных правил приведет к увеличению дополнительных расходов ретейлеров в два раза, что вызовет пропорциональное подорожание доставки, пояснил президент Ассоциация компаний интернет-торговли Артем Соколов.

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