Росгвардия взяла под охрану территорию «Усольехимпрома»

Сотрудники Росгвардии взяли по охрану территорию бывшего предприятия «Усольехимпром» в Иркутской области, где находятся опасные химотходы. Кроме того, на площадке остались полуразрушенные здания, представляющие угрозу людям и окружающей среде, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Усилить охрану объекта силами Росгвардии распорядился президент России Владимир Путин на совещании по вопросам ликвидации накопленного экологического вреда. Площадь территории составляет 610 гектаров, периметр площадки около 20 километров, здесь расположено более 200 промышленных объектов.

Уже начались работы на наиболее опасных объектах, которые должны быть обезврежены в первоочередном порядке, а войска Росгвардии приступили к патрулированию промплощадки.

«Пока территория полностью не огорожена. На площадке есть полуразрушенные здания, которые представляют угрозу людям и окружающей среде. До 1 сентября мы обеспечим полную инженерно-техническую укрепленность объекта: подготовим проезды, наладим ограждения, смонтируем освещение и видеонаблюдение», — отметил глава региона Игорь Кобзев.