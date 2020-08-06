НАВЕРХ

Росгвардия взяла под охрану территорию «Усольехимпрома»

Источник:
Sibnet.ru
296 0
Фото: © пресс-служба управления Росгвардии по Новосибирской области

Сотрудники Росгвардии взяли по охрану территорию бывшего предприятия «Усольехимпром» в Иркутской области, где находятся опасные химотходы. Кроме того, на площадке остались полуразрушенные здания, представляющие угрозу людям и окружающей среде, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Усилить охрану объекта силами Росгвардии распорядился президент России Владимир Путин на совещании по вопросам ликвидации накопленного экологического вреда. Площадь территории составляет 610 гектаров, периметр площадки около 20 километров, здесь расположено более 200 промышленных объектов.

Уже начались работы на наиболее опасных объектах, которые должны быть обезврежены в первоочередном порядке, а войска Росгвардии приступили к патрулированию промплощадки.

«Пока территория полностью не огорожена. На площадке есть полуразрушенные здания, которые представляют угрозу людям и окружающей среде. До 1 сентября мы обеспечим полную инженерно-техническую укрепленность объекта: подготовим проезды, наладим ограждения, смонтируем освещение и видеонаблюдение», — отметил глава региона Игорь Кобзев.

Еще по теме
Ученые СФУ изучат влияние разлива нефтепродуктов на экосистему Таймыра
Палеонтологи показали свежие останки динозавров в Кузбассе
Борщевик Сосновского добрался до Прибайкалья
Жара и грозы придут в Восточную Сибирь
смотреть все
Сибирь #Гео
КАРТИНА ДНЯ
•
Лукашенко согласился на передачу задержанных россиян Украине
•
Спецслужбы начали поиск россиянина после взрыва в Бейруте
•
Россияне старше 40 лет получат дополнительный выходной
•
Доставка товаров из магазинов подорожает вдвое из-за новых правил
Подробности
•
Справка и страховка: что нужно для посещения Турции и Танзании
•
Стартовала игра «Найди монтаж»
•
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
•
Новое ОСАГО и бесплатный гектар: что изменится в законах с августа
Как это работает
•
Призы для самых внимательных!
•
Камера наблюдения: какое видео можно использовать в суде?
•
Мозг из пробирки, или Как отремонтировать гены
•
Новый конкурс: самые интересные видео с камер наблюдения
КУЛЬТГИД
Фильм дня: «Часы»
06.08.2020 00:33
Новый конкурс: самые интересные видео с камер наблюдения
03.08.2020 23:28
«Аватар 2»: чего ждать от Джеймса Кэмерона?
31.07.2020 00:33
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
04.08.2020 21:43
Самое популярное
Справка и страховка: что нужно для посещения Турции и Танзании
5261
Названа шокирующая причина смерти семьи на турбазе Алтая
3985
За смерть семьи на Алтае ответит директор турбазы
3853
Экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс рассказала о самодурстве Шнурова
3816
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Лукашенко согласился на передачу задержанных россиян Украине
•
Спецслужбы начали поиск россиянина после взрыва в Бейруте
•
Россияне старше 40 лет получат дополнительный выходной
•
Доставка товаров из магазинов подорожает вдвое из-за новых правил
Подробности
•
Справка и страховка: что нужно для посещения Турции и Танзании
•
Стартовала игра «Найди монтаж»
•
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
•
Новое ОСАГО и бесплатный гектар: что изменится в законах с августа
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Камера наблюдения: какое видео можно использовать в суде?
•
Как установить умный домофон Ростелекома?
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Патриарх Кирилл призвал не верить слухам о его богатстве
54
Лукашенко пригрозил врагам «пожаром до Владивостока»
23
Подсчитан настоящий уровень смертности от коронавируса
21
SpaceX провела первые летные испытания Starship
20
Россия окажет Ливану гуманитарную помощь
19
Видео
Софт
Афиша
Фото
Астро
Микс
Помощник абонента
Все сервисы
О SIBNET.RUНаши спецпроекты
Реклама+7 (383) 347-06-78, 347-10-50reclame@support.sibnet.ru
ТехподдержкаОтправить сообщение:help.sibnet.ru
ВакансииОтправить резюме:job@sibnet.ru
Правила цитированияПравила комментированияПользовательское соглашениеПолитика конфиденциальности
Редакция +7 (383) 347-86-84 info@sibnet.ru
Интернет-издание INFO
Зарегистрировано в Роскомнадзоре, свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77-61386 от 10 апреля 2015 года. Учредитель АО «Ринет». Главный редактор: Чернов О.А.
Обнаружили в тексте ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter