Военные врачи вернулись в Новосибирск после борьбы с COVID-19 в Сирии

Более 70 военнослужащих отдельного медицинского отряда специального назначения (Центрального военного округа (ЦВО) вернулись домой после выполнения задач по оказанию медицинской помощи населению Сирийской Арабской Республики, сообщает ведомство.

Самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России доставил врачей в Новосибирск. Пять месяцев военные медики обеспечивали медицинское сопровождение личного состава авиабазы и оказывали помощь мирному населению.

За время служебной командировки военными медиками была оказана медицинская помощь свыше 5 тысячам местным жителям. Кроме того, военнослужащие осуществили забор более 30 тысяч проб в различных населенных пунктах Сирийской Арабской Республики для определения заболевания новой коронавирусной инфекцией.