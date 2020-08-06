НАВЕРХ

Военные врачи вернулись в Новосибирск после борьбы с COVID-19 в Сирии

Источник:
Sibnet.ru
258 0
Фото: © ЦВО

Более 70 военнослужащих отдельного медицинского отряда специального назначения (Центрального военного округа (ЦВО) вернулись домой после выполнения задач по оказанию медицинской помощи населению Сирийской Арабской Республики, сообщает ведомство.

Самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России доставил врачей в Новосибирск. Пять месяцев военные медики обеспечивали медицинское сопровождение личного состава авиабазы и оказывали помощь мирному населению.

За время служебной командировки военными медиками была оказана медицинская помощь свыше 5 тысячам местным жителям. Кроме того, военнослужащие осуществили забор более 30 тысяч проб в различных населенных пунктах Сирийской Арабской Республики для определения заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Еще по теме
Кузбасс «захлебнется» при госпитализации более 100 больных COVID-19
Диагностику пневмонии в Бурятии доверили искусственному интеллекту
Риск осложнений при COVID-19 оценили по моче
Повышенные дозы радона нашли в ряде регионов Сибири
смотреть все
Новосибирск #Здоровье
КАРТИНА ДНЯ
•
Лукашенко согласился на передачу задержанных россиян Украине
•
Спецслужбы начали поиск россиянина после взрыва в Бейруте
•
Россияне старше 40 лет получат дополнительный выходной
•
Доставка товаров из магазинов подорожает вдвое из-за новых правил
Подробности
•
Справка и страховка: что нужно для посещения Турции и Танзании
•
Стартовала игра «Найди монтаж»
•
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
•
Новое ОСАГО и бесплатный гектар: что изменится в законах с августа
Как это работает
•
Призы для самых внимательных!
•
Камера наблюдения: какое видео можно использовать в суде?
•
Мозг из пробирки, или Как отремонтировать гены
•
Новый конкурс: самые интересные видео с камер наблюдения
НОВОСТИ СИБИРИ
Глава кузбасского города заразился коронавирусом
Сибирь 06.08.2020 18:15
Кузбасс «захлебнется» при госпитализации более 100 больных COVID-19
Сибирь 06.08.2020 16:25
Росгвардия взяла под охрану территорию «Усольехимпрома»
Сибирь 06.08.2020 16:05
Военные врачи вернулись в Новосибирск после борьбы с COVID-19 в Сирии
Сибирь 06.08.2020 15:49
Самое популярное
Справка и страховка: что нужно для посещения Турции и Танзании
5261
Названа шокирующая причина смерти семьи на турбазе Алтая
3985
За смерть семьи на Алтае ответит директор турбазы
3853
Экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс рассказала о самодурстве Шнурова
3816
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Лукашенко согласился на передачу задержанных россиян Украине
•
Спецслужбы начали поиск россиянина после взрыва в Бейруте
•
Россияне старше 40 лет получат дополнительный выходной
•
Доставка товаров из магазинов подорожает вдвое из-за новых правил
Подробности
•
Справка и страховка: что нужно для посещения Турции и Танзании
•
Стартовала игра «Найди монтаж»
•
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
•
Новое ОСАГО и бесплатный гектар: что изменится в законах с августа
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Камера наблюдения: какое видео можно использовать в суде?
•
Как установить умный домофон Ростелекома?
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Патриарх Кирилл призвал не верить слухам о его богатстве
54
Лукашенко пригрозил врагам «пожаром до Владивостока»
23
Подсчитан настоящий уровень смертности от коронавируса
21
SpaceX провела первые летные испытания Starship
20
Россия окажет Ливану гуманитарную помощь
19
Видео
Софт
Афиша
Фото
Астро
Микс
Помощник абонента
Все сервисы
О SIBNET.RUНаши спецпроекты
Реклама+7 (383) 347-06-78, 347-10-50reclame@support.sibnet.ru
ТехподдержкаОтправить сообщение:help.sibnet.ru
ВакансииОтправить резюме:job@sibnet.ru
Правила цитированияПравила комментированияПользовательское соглашениеПолитика конфиденциальности
Редакция +7 (383) 347-86-84 info@sibnet.ru
Интернет-издание INFO
Зарегистрировано в Роскомнадзоре, свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77-61386 от 10 апреля 2015 года. Учредитель АО «Ринет». Главный редактор: Чернов О.А.
Обнаружили в тексте ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter