Россияне старше 40 лет получат дополнительный выходной

Дополнительный оплачиваемый выходной появится у россиян старше 40 лет, он предназначается для прохождения диспансеризации. Соответствующий закон вступит в силу 11 августа.

Чтобы работодатель оплатил выходной, работнику потребуется подтвердить прохождение диспансеризации медицинской справкой. Воспользоваться выходным можно будет один раз в году.

Инициативу предоставить россиянам оплачиваемый выходной для диспансеризации выдвинул Минтруд в июле 2019 года. В феврале 2020 года правительство России одобрило проект закона, 31 июля документ подписал президент России Владимир Путин.

Разработчики закона отмечали, что такая норма повысить доступность диспансеризации, а также обеспечить сохранение здоровья работающих россиян.