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Россияне старше 40 лет получат дополнительный выходной

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Дополнительный оплачиваемый выходной появится у россиян старше 40 лет, он предназначается для прохождения диспансеризации. Соответствующий закон вступит в силу 11 августа.

Чтобы работодатель оплатил выходной, работнику потребуется подтвердить прохождение диспансеризации медицинской справкой. Воспользоваться выходным можно будет один раз в году.

Инициативу предоставить россиянам оплачиваемый выходной для диспансеризации выдвинул Минтруд в июле 2019 года. В феврале 2020 года правительство России одобрило проект закона, 31 июля документ подписал президент России Владимир Путин.

Разработчики закона отмечали, что такая норма повысить доступность диспансеризации, а также обеспечить сохранение здоровья работающих россиян.

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Бревно в глазу

а где цитата: "Мозги им надо поменять, а не Конституцию"?

cre

И где список заведённых уголовных дел?

Иркут 69

У волшебника Сулеймана всё по честному, без обмана.... 😇

pilot995

Путин чиновников "сокращает" 20 лет, а они всё плодятся как кролики.

Dima73

- пока я президент, повышения пенсионного возраста не будет- пока я президент,конституцию менять не будут
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