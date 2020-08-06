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Велогонщик впал в кому после аварии на трассе

Источник:
Sibnet.ru
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Нидерландский велогонщик команды Deceuninck — Quick-Step Фабио Якобсен попал в аварию на финише первого этапа веломногодневки «Тур Польши» и впал в кому — видео происшествия опубликовано в Twitter.

В Якобсена въехал другой нидерландский спортсмен — Дилан Груневеген из Jumbo-Visma. Гонщика доставили в больницу, он потерял много крови и был введен в искусственную кому.

«Положение Фабио Якобсена серьезное, но на данный момент он стабилен. Диагностический тест не выявил травм головного мозга или позвоночника, но из-за серьезности его множественных травм он все еще находится в коматозном состоянии и в последующие дни должен находиться под тщательным наблюдением», — сообщается на официальном сайте Deceuninck — Quick-Step.

Груневеген был дисквалифицирован, а Якобсен признан победителем этапа.

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