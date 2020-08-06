Велогонщик впал в кому после аварии на трассе

Нидерландский велогонщик команды Deceuninck — Quick-Step Фабио Якобсен попал в аварию на финише первого этапа веломногодневки «Тур Польши» и впал в кому — видео происшествия опубликовано в Twitter.

В Якобсена въехал другой нидерландский спортсмен — Дилан Груневеген из Jumbo-Visma. Гонщика доставили в больницу, он потерял много крови и был введен в искусственную кому.

Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen strijden in volle vaart om de dagzege in Polen, maar dat resulteert in een afschuwelijke afloop.



Jakobsen vecht momenteel voor zijn leven. Hij ligt in een kunstmatige coma in het ziekenhuis.



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«Положение Фабио Якобсена серьезное, но на данный момент он стабилен. Диагностический тест не выявил травм головного мозга или позвоночника, но из-за серьезности его множественных травм он все еще находится в коматозном состоянии и в последующие дни должен находиться под тщательным наблюдением», — сообщается на официальном сайте Deceuninck — Quick-Step.

Груневеген был дисквалифицирован, а Якобсен признан победителем этапа.