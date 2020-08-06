Жители алтайских сел нашли обломки «Протона-М» после запуска

Несколько обломков ракеты-носителя «Протон-М» нашли в Горном Алтае после запуска от 31 июля. Ракету-носитель с разгонным блоком «Бриз-М» запускали с космодрома Байконур.

После запуска специалисты Роспотребнадзора с учеными взяли пробы почвы и воды из районов падения ступеней в ряде сел и из окрестностей Телецкого озера. Они определят содержание продуктов распада гептила (компонент ракетного топлива, а также нитратов и тяжелых металлов.

Участники облета обнаружили фрагменты отделяемых частей ракет-носителей, которые на вертолете вывезли из районов падения.

Еще три обломка нашли жители Каспинского и Верх-Апшуяхтинского сельских поселений. Рабочая группа из ученых и представителей санитарных служб выезжала для их эвакуации. Под обломками и вблизи них. Также взяли пробы, чтобы определить, остались ли загрязняющие вещества.

В июле, до запуска, и 3 августа, после него, медики взяли пробы крови у 41 жителя сел из районов падения ступеней. Уже много лет людей, проживающих на этих территориях, обследуют на базе Федерального научного центра медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения Перми.