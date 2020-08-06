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Автоэксперт посчитал безопасной езду мотоциклистов между рядов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Повышение штрафов для мотоциклистов, выезжающих между рядами автомобилей, не даст результата, им стоит разрешить такое движение, но прописать конкретные правила, заявил руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов», координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов.

«Есть мотоциклисты, которые едут со скоростью всего потока, никого не подрезая и не просачиваясь между рядами со скоростью 150 километров в час. Таких большинство. Если же образуется затор или замедляется движение, мотоцикл выезжает между рядами и едет с небольшим превышением скорости потока. Это абсолютно нормальная практика, и в ней нет ничего опасного», — сказал Шкуматов в интервью «Российской газете».

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По его мнению, надо разрешить мототранспорту ездить между рядами, но описать, как конкретно нужно двигаться, а тех, кто будет нарушать, — штрафовать. Также стоит перестать штрафовать мотоциклистов за выезд на светофоре за стоп-линию.

«На светофоре мотоцикл часто останавливается между рядами автомобилей перед стоп-линией, и на старте возникает аварийная ситуация. А нужно, как раз, чтобы мотоцикл проезжал дальше между рядами автомобилей и останавливался дальше. Мотоциклисты стартуют быстро, автомобиль их не догонит. Потому нужно просто разрешить мотоциклистам выезжать за стоп-линию с определенными нюансами», — отметил эксперт.

Госдума подготовила законопроект, запрещающий мотоциклистам движение между рядами и опасное лавирование. За нахождение в одном ряду с другим транспортом владельцы мопедов и мотоциклов будут платить 3 тысячи рублей. Если движение будет носить признаки опасного вождения и лавирования между рядами, сумма штрафа вырастает до 15 тысяч рублей. Также мотоциклиста могут лишить прав на срок от двух до шести месяцев.

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Бревно в глазу

а где цитата: "Мозги им надо поменять, а не Конституцию"?

cre

И где список заведённых уголовных дел?

Иркут 69

У волшебника Сулеймана всё по честному, без обмана.... 😇

pilot995

Путин чиновников "сокращает" 20 лет, а они всё плодятся как кролики.

Dima73

- пока я президент, повышения пенсионного возраста не будет- пока я президент,конституцию менять не будут
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