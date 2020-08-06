Медведев осудил жестокое убийство медведя на Байкале

Охотников, расстрелявших в упор беззащитного медведя, который плавал в Байкале, необходимо привлечь к уголовной ответственности, заявил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

«Сегодня смотрел, как несчастного медведя на Байкале застрелили... Причем абсолютно немотивированно, просто ужасно выглядит», — цитирует «Интерфакс» Медведева.

#Природа Однокомнатная берлога: как спят медведи

Любой случай уничтожения животного, тем более в дикой природе, воспринимается как трагедия национального масштаба, добавил он и подчеркнул, что ежедневно получает обращения, касающиеся проблем с животными.

Бывший премьер правительства РФ отметил, что видеоматериалы, распространяющиеся в Сети, требуют проверки. «Смотреть на это — просто волосы дыбом встают, как вообще это возможно?» — спросил Медведев.

Видео, на кадрах которого запечатлели расстрел медведя, плавающего в Байкале, появились в Сети в августе и вызвали множество возмущенных комментариев.

Изначально считалось, что инцидент произошел в Чивыркуйском заливе в Бурятии. Природоохранная прокуратура опровергла эту информацию. В ведомстве разбираются в обстоятельствах произошедшего.