Специалисты выяснили причину массовой гибели голубей в Иркутске

Жители Иркутска в июле обнаружили десятки погибших голубей. Специалисты отправили тела птиц на анализ и выяснили причину произошедшего, сообщила пресс-служба областного управления Россельхознадзора.

Очевидцы разместили в социальных сетях видео с погибшими птицами, лежащими на торговой площади и в сквере Академгородка в Свердловском районе города. Местные жители были обеспокоены массовой гибелью голубей, предположив, что они могли умереть от опасного заболевания.

Специалисты Россельхознадзора изъяли мертвые тушки птиц, упаковали в специальные сейф-пакеты, и направили на исследование в ветеринарную лабораторию. В представленных образцах специалистами не было выявлено каких-либо возбудителей болезней.

Исследование проб патматериала подтвердило отрицательные результаты по вирусу гриппа птиц. Не выявлены ДНК микоплазмоза, орнитоза, а также возбудителя сальмонеллеза. Птиц вероятно отравили люди — жители соседних домов, подмешав яд в корм.