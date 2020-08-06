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Специалисты выяснили причину массовой гибели голубей в Иркутске

Источник:
Sibnet.ru
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Жители Иркутска в июле обнаружили десятки погибших голубей. Специалисты отправили тела птиц на анализ и выяснили причину произошедшего, сообщила пресс-служба областного управления Россельхознадзора.

Очевидцы разместили в социальных сетях видео с погибшими птицами, лежащими на торговой площади и в сквере Академгородка в Свердловском районе города. Местные жители были обеспокоены массовой гибелью голубей, предположив, что они могли умереть от опасного заболевания.

Специалисты Россельхознадзора изъяли мертвые тушки птиц, упаковали в специальные сейф-пакеты, и направили на исследование в ветеринарную лабораторию. В представленных образцах специалистами не было выявлено каких-либо возбудителей болезней.

Исследование проб патматериала подтвердило отрицательные результаты по вирусу гриппа птиц. Не выявлены ДНК микоплазмоза, орнитоза, а также возбудителя сальмонеллеза. Птиц вероятно отравили люди — жители соседних домов, подмешав яд в корм.

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Бревно в глазу

а где цитата: "Мозги им надо поменять, а не Конституцию"?

Иркут 69

И не он один. Судьба всех пересидевших мыслимые и немыслимые сроки - одна. Страх потерять сильнейший...

pilot995

Путин чиновников "сокращает" 20 лет, а они всё плодятся как кролики.

Иркут 69

У волшебника Сулеймана всё по честному, без обмана.... 😇

cre

И где список заведённых уголовных дел?
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