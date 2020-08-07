НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Фильм дня: «Обещание»

Источник:
Sibnet.ru
178 0

Фильм «Обещание» стал самым высокобюджетным фильмом на тему геноцида армян и первый с участием звезд кинематографа первой величины.

Испания/США, 2016 год, режиссер Терри Джордж, 16+
В главных ролях: Оскар Айзек, Кристиан Бэйл и Шарлотта Ле Бон
Слоган: «Империи гибнут. Любовь бессмертна»

Сюжет фильма разворачивается в 1914 году, когда Первая мировая война набирает обороты. Студент-медик Микаэль Погосян приезжает в Константинополь, чтобы выучиться на врача, а фотокорреспондента Криса Майерса в этот же город приводит работа и любовь к армянской художнице Ане.

Микаэль также очарован Анной, но соперничество между мужчинами сходит на нет, когда Турецкая империя начинает жестоко преследовать национальные меньшинства.

Практически сразу после премьеры фильма на кинофестивале в Торонто на сайте IMDb, где можно было его оценить картину, появилось огромное множество низких оценок. Якобы зрители поставили одну звезду из десяти за «Обещание».

Продюсер Майк Медавой:

«Мы были в зале примерно на 900 мест, показ закончился овацией, а теперь я вижу, что около 100 тысяч людей утверждают, что фильм плохой»

Выяснилось, что голосование частью организованной кампании со стороны лиц, отрицающих геноцид армян, чтобы опустить фильм в рейтинге. По сути, низкие оценки фильм получил от людей, которые даже не смотрели картину.

Реальные зрители картину в основном хвалят. Высоко оценил работу и директор Института Гомидаса в Лондоне и ведущий историк геноцида армян.

«Ключевые темы были исторически точны. Производители не брали упор на то, чтобы выйти за пределы исторического материала, но им удалось захватить большую часть грандиозного геноцида армян», — сказал он. 


Еще по теме
Фильм дня: «Часы»
Фильм дня: «Госфорд-парк»
Фильм дня: «Шоколад»
Фильм дня: «Интервью с вампиром»
смотреть все
Культгид #Фильм дня
КАРТИНА ДНЯ
•
Лукашенко согласился на передачу задержанных россиян Украине
•
Спецслужбы начали поиск россиянина после взрыва в Бейруте
•
Русский язык проверят на вульгарность
•
Обнаружен самый первый признак тяжелого течения COVID-19
Как это работает
•
Камеры для дома: как работает видеонаблюдение Ростелекома
•
Призы для самых внимательных!
•
Как засолить грибы, чтобы не умереть
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
СК показал вертолет после жесткой посадки на Белуху
Сибирь 07.08.2020 01:17
Глава кузбасского города заразился коронавирусом
Сибирь 06.08.2020 18:15
Кузбасс «захлебнется» при госпитализации более 100 больных COVID-19
Сибирь 06.08.2020 16:25
Росгвардия взяла под охрану территорию «Усольехимпрома»
Сибирь 06.08.2020 16:05
Самое популярное
Справка и страховка: что нужно для посещения Турции и Танзании
8875
Экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс рассказала о самодурстве Шнурова
3936
За смерть семьи на Алтае ответит директор турбазы
3918
Молчаливый убийца: новые факты о гибели семьи на Алтае
3715
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Лукашенко согласился на передачу задержанных россиян Украине
•
Спецслужбы начали поиск россиянина после взрыва в Бейруте
•
Русский язык проверят на вульгарность
•
Обнаружен самый первый признак тяжелого течения COVID-19
Подробности
•
Справка и страховка: что нужно для посещения Турции и Танзании
•
Стартовала игра «Найди монтаж»
•
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
•
Новое ОСАГО и бесплатный гектар: что изменится в законах с августа
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Камеры для дома: как работает видеонаблюдение Ростелекома
•
Как установить умный домофон Ростелекома?
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Камера наблюдения: какое видео можно использовать в суде?
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Патриарх Кирилл призвал не верить слухам о его богатстве
54
Лукашенко согласился на передачу задержанных россиян Украине
35
SpaceX провела первые летные испытания Starship
25
Лукашенко пригрозил врагам «пожаром до Владивостока»
23
Подсчитан настоящий уровень смертности от коронавируса
21
Видео
Софт
Афиша
Фото
Астро
Микс
Помощник абонента
Все сервисы
О SIBNET.RUНаши спецпроекты
Реклама+7 (383) 347-06-78, 347-10-50reclame@support.sibnet.ru
ТехподдержкаОтправить сообщение:help.sibnet.ru
ВакансииОтправить резюме:job@sibnet.ru
Правила цитированияПравила комментированияПользовательское соглашениеПолитика конфиденциальности
Редакция +7 (383) 347-86-84 info@sibnet.ru
Интернет-издание INFO
Зарегистрировано в Роскомнадзоре, свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77-61386 от 10 апреля 2015 года. Учредитель АО «Ринет». Главный редактор: Чернов О.А.
Обнаружили в тексте ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter