Фильм дня: «Обещание»

Фильм «Обещание» стал самым высокобюджетным фильмом на тему геноцида армян и первый с участием звезд кинематографа первой величины.

Испания/США, 2016 год, режиссер Терри Джордж, 16+

В главных ролях: Оскар Айзек, Кристиан Бэйл и Шарлотта Ле Бон

Слоган: «Империи гибнут. Любовь бессмертна»

Сюжет фильма разворачивается в 1914 году, когда Первая мировая война набирает обороты. Студент-медик Микаэль Погосян приезжает в Константинополь, чтобы выучиться на врача, а фотокорреспондента Криса Майерса в этот же город приводит работа и любовь к армянской художнице Ане.



Микаэль также очарован Анной, но соперничество между мужчинами сходит на нет, когда Турецкая империя начинает жестоко преследовать национальные меньшинства.

Практически сразу после премьеры фильма на кинофестивале в Торонто на сайте IMDb, где можно было его оценить картину, появилось огромное множество низких оценок. Якобы зрители поставили одну звезду из десяти за «Обещание».

Продюсер Майк Медавой:



«Мы были в зале примерно на 900 мест, показ закончился овацией, а теперь я вижу, что около 100 тысяч людей утверждают, что фильм плохой»

Выяснилось, что голосование частью организованной кампании со стороны лиц, отрицающих геноцид армян, чтобы опустить фильм в рейтинге. По сути, низкие оценки фильм получил от людей, которые даже не смотрели картину.

Реальные зрители картину в основном хвалят. Высоко оценил работу и директор Института Гомидаса в Лондоне и ведущий историк геноцида армян.

«Ключевые темы были исторически точны. Производители не брали упор на то, чтобы выйти за пределы исторического материала, но им удалось захватить большую часть грандиозного геноцида армян», — сказал он.