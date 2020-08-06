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Новостройки в Новосибирске получили шанс стать «умными»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Жители еще 22 новостроек получили доступ к цифровому видеосервису Wink,  видеонаблюдению, «умному» домофону и другим элементам «Умного дома». Он включает в себя комплекты, как для безопасности, так и для управления домашним хозяйством, сообщила пресс-служба ПАО «Ростелеком».

Управляющие компании при согласии жильцов в Новосибирске, Бердске, Искитиме и Краснообске могут подключить комплексы системами внешнего видеонаблюдения, подключить умные домофоны и шлагбаумы, а также оборудовать Wi-Fi во дворе.

При подключении комплексного решения «Ростелеком Ключ» также снимаются вопросы, связанные с телеметрией: умные счетчики обеспечивают автоматический сбор показаний потребления холодной и горячей воды, электроэнергии и тепла.

А «Умный домофон» поможет решить вопрос доступа во дворы, в дома или квартиры. Хозяева могут сгенерировать временные коды доступа для курьеров или врачей. 

Камера домофона ведет круглосуточную запись происходящего перед входной дверью. При необходимости можно воспользоваться кнопкой SOS, когда происходит моментальный видеовызов службы 112.

Умные сервисы доступны для жилых комплексов:

  • Vivanova в Академгородке
  • «Расцветай» на улице Гоголя
  • «Весенний» по улице Заречной
  • «Дивногорский» в Ленинском районе.

В ближайшее время работы по подключению ряда домов завершатся в комплексах: «Аэропорт», «Маяк», «Эрмитаж» и «Традиции». 

«Ростелеком Ключ»: как работает приложение для контроля входа

До конца года доступ к цифровым решениям появится в новостройках в Коченевском, Татарском и Искитимском районах области, а также в поселках Октябрьский, Садовый, Мичуринский, Озерный и селе Барышево Новосибирского района. 

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