Кузбасс ужесточил режим из-за роста коронавируса

Действие ряда ограничений возобновляется в пяти городах Кемеровской области, где растет число заболевших COVID-19, сообщил оперштаб по противодействию распространения коронавируса в регионе.

Ограничения вводятся в Междуреченске, Новокузнецке, Мысках, Осинниках и Калтане. Закрываются кафе и рестораны, они могут работать только в формате летних веранд и навынос, а также в режиме доставки.

Приостановлена работа хореографических кружков и секций, летних кинотеатров, культурно-досуговых учреждений, крытых спортобъектов с бассейнами, фитнес-центрами и фитнес-залами. Спортивные тренировки разрешены только на открытых площадках и стадионах. Отделы МФЦ «Мои документы» будут принимать граждан по предварительной записи.

Наиболее жесткие меры будут в Междуреченске – здесь останавливают работу аттракционы, парикмахерские, салоны маникюра и педикюра, крупные магазины, кроме торгующих продуктами и товарами первой необходимости.

Временные ограничения будут действовать с 5 по 20 августа. С начала недели ежедневный прирост числа пациентов с COVID-19 составляет не менее 90 человек, ранее эти цифры колебались в районе 50-70.