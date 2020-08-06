Хоррор «Мутанты» Гильермо дель Торо превратят в сериал

Режиссер Пол У.С. Андерсон снимет сериал по мотивам фильма ужасов «Мутанты» 1997 года.

«Мы рады воплотить в жизнь новый смелый подход к этому классическому фильму на телевидении, который заставит вашу кожу покрыться мурашками, напугает вас до чертиков», — цитирует Deadlineглаву Miramax TV Марка Хельвига.

В основе оригинальной картины был задействован рассказ Дональда Уоллхейма «Мимикрия». В нем фигурируют генетически модифицированные насекомые, инфекция и тараканы, вызвавшие эпидемию.