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Facebook запустила аналог TikTok

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новый сервис Instagram Reels, аналог китайского приложения TikTok, позволяет создавать и просматривать короткие развлекательные видео, сообщила американская корпорация Facebook.

Чтобы снять 15-секундный ролик, достаточно открыть камеру в мобильном приложении Instagram и выбрать соответствующую функцию на панели внизу. Автор сможет использовать различные инструменты видеомонтажа и аудиодорожки из каталога треков. Есть возможность записать видео и с собственным звуком.

Видеоролики в Instagram Reels могут быть как приватными, так и доступными для всех пользователей соцсети — для этого достаточно лишь соответствующим образом изменить настройки.

Instagram Reels будет запущен в более чем 50 странах мира. Сервис уже доступен в Бразилии, Германии, Франции и Индии.

TikTok запущен летом 2018 года. В приложении зарегистрировано более 1 миллиарда пользователей из 150 стран. Instagram вышел в 2010 году, в 2018 году в нем зарегистрировались более 1 миллиарда человек.

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