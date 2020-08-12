Гид по матрасам: вид, наполнитель и размер

Человек проводит во сне треть жизни, это время отдыха и восстановления. Чтобы просыпаться без болей в спине и с хорошим настроением, нужно выбрать подходящий матрас. На что влияет вид матраса, какие достоинства и недостатки у натуральных и искусственных наполнителей, какие параметры следует учесть при подборе?

С пружинами и без

Матрасы бывают пружинные или беспружинные. Основа первых — пружинный блок, к которому приклеивают различные наполнители разной толщины. Между наполнителями и пружинным блоком обычно находится термопресованный войлок или другой тонкий и крепкий материал, его задача — защитить наполнитель от истирания пружинами, что увеличивает срок службы матраса.

Матрасы с независимыми пружинами точечно подстраиваются под изгибы человека и поддерживают позвоночник в правильном положении, как бы человек ни лежал — на спине, боку или животе. И чем больше в матрасе пружинок, тем выше комфорт. Основное достоинство таких матрасов — высокие ортопедические свойства.

Фото: матрас «Боннель»

Пружинки в зависимом блоке — такой тип называется «Боннель» — сжимаются и тянут за собой соседние, поэтому ортопедический эффект низкий, комфорт обеспечивается за счет настилочных слоев. Основное достоинство матрасов с зависимым пружинным блоком — невысокая стоимость и небольшой вес.

Основа беспружинных матрасов — наполнитель увеличенной толщины, а с двух или с одной стороны обычно размещены настилочные слои. В матрасах «Микс» или «Сэндвич» нет явного материала, в них много слоев наполнителя соединены между собой.

У беспружинных матрасов есть небольшое преимущество перед пружинными — они меньше поддаются износу, если на них сидят.

Долговечный или гипоаллергенный

Натуральные мягкие наполнители матрасов делают из сока каучукового дерева (гевеи) или соевого масла — его вспенивают и добавляют пластификаторы. Жесткие плиты изготавливают из волокон кокоса, сизаля, бамбука и других растений. Материалы животного происхождения в основном используют для создания комфорта: например, конский волос или овечью шерсть применяют для сохранения тепла.

Такие материалы, естественно, экологичны. Другие достоинства — широкая шкала жесткости и долговечность. Натуральный латекс при определенных условиях сохраняет свои свойства до 25 лет. Недостатки — высокая стоимость и вероятность появления аллергии.

Искусственные материалы, которые применяют в качестве наполнителей для матраса, делятся на два вида. Это всевозможные пены различной плотности и жесткости — ортофлекс, витафлекс, искусственный латекс. А второй вид — материал, состоящий из синтетических волокон, по виду напоминающий войлок: струтто, струттофайбер, холлофайбер.

Искусственные матрасы дешевле натуральных, но менее долговечны. Им легко придать любую форму и размер, а главное — они практически не вызывают аллергию.

Жесткость и возраст

У матрасников есть поговорка: пока человек растет, позвоночник должен принимать форму матраса, когда позвоночник полностью сформировался, матрас должен принимать форму позвоночника.

#Инфографика Сон как перезагрузка, или Зачем надо спать

Это значит, что совсем маленьким деткам рекомендуется спать на очень жесткой поверхности, поэтому в грудничковую кроватку комплектуют матрасиком полностью из кокосовой койры. Подросткам нужен матрас средне-жесткий, так как позвоночник еще развивается и надо спать на ровной жесткой поверхности.

Молодым людям и людям среднего возраста подойдет матрас средней жесткости, а пожилым людям удобнее будет спать мягких и средне-мягких матрасах.

У них, как правило, накопилось некоторое количество заболеваний, в том числе и опорно-двигательного аппарата, поэтому матрас должен принять форму тела и не тревожить, не пытаться выпрямить позвоночник и не пережимать за счет своей твердости мышцы и сосуды.

Параметры для выбора

Размер матраса. Он должен соответствовать размеру спального места кровати. Это понятие обычно указывается в документах на кровать.

Высота матраса. Он должен быть выше боковины кровати на 10-15 сантиметров, иначе синяков на ногах не избежать.

Нагрузка на одно спальное место. Этот параметр всегда указывается, и он должен быть выше на 20-30 килограммов веса спящего.

Основные размеры по ширине: 80, 90, 120, 140, 160, 180, 200 сантиметров, длина — 190 или 200 сантиметров. Стандартная высота матраса — 18-22 сантиметра. Больше — рекламный ход.

Состав чехла. Чехол не должен быть из 100% искусственных нитей, иначе можно на себе почувствовать разряды статического напряжения.

Состав матраса. Если есть аллергия на какие-нибудь искусственные или натуральные материалы, то надо выбрать модель, в которой их не будет.

Постоянно переворачивать

Уход за матрасом несложный. Чтобы матрас равномерно изнашивался, нужно его переворачивать низом вверх и менять положение голова/ноги. В этом случае все наполнители нагружаются одинаково и матрас служит дольше.

Еще рекомендуется использовать тонкий наматрасник, который сможет защитить матрас от загрязнений. Если матрас испачкался, то ему поможет только сухая чистка. Но сейчас чаще встречаются изделия, у которых есть съемный чехол и его можно стирать в бытовой стиральной машинке.

Матрасы обычно служат 10-15 лет, они редко ломаются, но их невозможно отремонтировать в домашних условиях. Этим занимается компания по гарантии.

Самая короткая гарантия начинается с 12 месяцев, обычный срок 1,5 – 2 года. Но есть лайфхак — некоторые производители при покупке матраса и одновременно защитного чехла на него, увеличивают гарантийный срок с 1,5 лет до 10.

Интернет-магазин «Матрас-Маркет»

8 800 500 53 06