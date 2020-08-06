КПРФ захотела приравнять фальсификации на выборах к госизмене

Фальсификация итогов выборов должна быть приравнена к государственной измене и захвату власти, заявил зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин на молодежном форуме «Территория смыслов».

«У нас явка какая реальная — низкая, люди на выборы не приходят из-за чего — потому что не верят избирательной системе. Поэтому нужна честность, прозрачность, нужно приравнять фальсификации на выборах к государственной измене, <...> к захвату власти. Чтобы не условными сроками отделывались», — цитирует ТАСС Афонина.

По мнению политика, это повысит в том числе доверие населения к избирательной системе.

Максимальное наказание по статье УК РФ 142 (фальсификация итогов голосования) — лишение свободы на четыре года. За госизмену (статья 275 УК РФ) положено лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со выплатой штрафа.