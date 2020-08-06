Туристов заманят на Байкал свадьбами и лечением

Власти Иркутской области придумали несколько способов для развития туризма на Байкале. Гостям из других регионов предложат сыграть свадьбу на побережье, а также сделают упор на деловом и медицинском туризме, сообщил пресс-служба регионального правительства.

«Для многих свадьба на Байкале – это мечта, которая вполне осуществима. К примеру, в 2019 году в Листвянке было зарегистрировано более 180 браков, в 2020 году – более 50. В основном, это жители нашего региона. Но были пары и из Италии, Латвии, Москвы, Санкт-Петербурга и других стран и городов», — сообщила и.о. руководителя службы ЗАГС Иркутской области Инга Трофимова.

Туристический проект «Свадьба на Байкале» поможет увеличить число бракосочетаний на берегу Байкала и повысит привлекательность Иркутской области, добавил Сливина. Еще одно большое направление в развитии туризма — проект «Байкальская биотехнологическая долина».

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И.о. губернатор региона Игорь Кобзев подписал соглашение с компаниями «Росгосстрах» и «Байкал – международные технологии» о создании в регионе условий для развития биотехнологий, въездного образовательного, делового и медицинского туризма.

Байкальская биотехнологическая долина – это научно-технологический центр, включающий биомедицинский технопарк, бизнес-инкубатор, образовательный центр, центр фармацевтических разработок, доклинических исследований и специализированные медицинские учреждения.