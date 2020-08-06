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Новая работа Кончаловского станет фильмом закрытия Кинотавра

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Elena Ringo / CC BY 4.0

Новый фильм режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» закроет Кинотавр -2020, сообщается на сайте российского фестиваля.

Традиционно фильмы открытия и закрытия кинофестиваля считаются самыми знаковыми. Откроют фестиваль картиной режиссера Андрея Хржановского «Нос, или заговор "Нетаких"».

#Кинематограф
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В основе фильма повесть Николая Гоголя «Нос» и опера «Нос» композитора Дмитрия Шостаковича. Фильм посвящен пионерам, новаторам в искусстве. Главные герои картины —писатели Николай Гоголь и Михаил Булгаков, режиссер Всеволод Мейерхольд и композитор Дмитрий Шостакович.

Закрыть Кинотавр выпало Андрею Кончаловскому с исторической драмой «Дорогие товарищи!» Действие фильма разворачивается в СССР в городе Новочеркасске в 1962 году.

Главная героиня истории — Людмила, она партийный работник местного горкома, убежденная коммунистка, участница Второй мировой войны, воевавшая на фронте за Сталина. Женщина искренне верит в то, что строит коммунистическое общество, и резко отрицательно относится к антисоветчикам.

Во время забастовки рабочих на «Новочеркасском электровозостроительном заводе» Людмила становится свидетелем расстрела рабочей демонстрации по приказу Правительственной комиссии, пытающейся скрыть факт массовой забастовки в СССР. Во время расстрела и паники на площади пропадает её дочь, что производит коренной перелом в мировоззрении Людмилы.

Список фильмов основной программы Кинотавра-2020:

  • «Вмешательство», режиссер Ксения Зуева, 18+
  • «Глубже!» режиссер Михаил Сегал, 18+
  • «Город уснул», режиссер Мария Игнатенко, 16+
  • «Доктор Лиза», режиссер Оксана Карас, 16+
  • «Китобой», режиссер Филипп Юрьев, 12+
  • «Конференция», режиссер Иван И.Твердовский, 16+
  • «Кто-нибудь видел мою девочку?» режиссер Ангелина Никонова, 16+
  • «Маша», режиссер Анастасия Никонова, 16+
  • «Пугало», режиссер Дмитрий Давыдов, 18+
  • «Скажи ей», режиссер Александр Молочников, 12+
  • «Трое», режиссер Анна Меликян, 18+
  • «Хандра», режиссер Алексей Камынин, 16+
  • «Человек из Подольска», режиссер Семен Серзин, 12+

Кинотавр — один из самых престижных российских фестивалей кино. Впервые он был проведен в 1990 году в Сочи, сначала в конкурсе полнометражного кино могли принять участие только российские фильмы, а в 2011 году географические рамки сняли, и на конкурс может быть подан любой фильм на русском языке.

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Топ комментариев

Бревно в глазу

а где цитата: "Мозги им надо поменять, а не Конституцию"?

Иркут 69

И не он один. Судьба всех пересидевших мыслимые и немыслимые сроки - одна. Страх потерять сильнейший...

pilot995

Путин чиновников "сокращает" 20 лет, а они всё плодятся как кролики.

Иркут 69

У волшебника Сулеймана всё по честному, без обмана.... 😇

cre

И где список заведённых уголовных дел?
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