Медведев предупредил Белоруссию о печальных последствиях

Попытки властей Белоруссии вылепить из России врага и с помощью этого добиться политического результата приведут к печальным последствиям, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Разные казусы, которые происходят, — это часть такой достаточно несложной политической технологии — вылепить образ врага и при помощи образа врага добиться политического результата. А дальше хоть трава не расти или гори все синим пламенем, неважно, разберемся с этими русскими, придумаем что-нибудь», — цитирует РИА Новости Медведева.

Он отметил, что это не только вызывает обиду, но и очень печально. «И последствия этого будут печальные», — предупредил Медведев.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул Россию в том, что она изменила братское отношение к республике на партнерское.

В Белоруссии в конце июля задержали 33 гражданина России, которых Минск считает «боевиками» ЧВК Вагнера. Их обвиняют в подготовке террористического акта и организации массовых беспорядков в преддверии президентских выборов, которые пройдут 9 августа.