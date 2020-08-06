НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Медведев предупредил Белоруссию о печальных последствиях

Источник:
Sibnet.ru
624 9
Фото: © Екатерина Штукина, сайт «ЕР»

Попытки властей Белоруссии вылепить из России врага и с помощью этого добиться политического результата приведут к печальным последствиям, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Разные казусы, которые происходят, — это часть такой достаточно несложной политической технологии — вылепить образ врага и при помощи образа врага добиться политического результата. А дальше хоть трава не расти или гори все синим пламенем, неважно, разберемся с этими русскими, придумаем что-нибудь», — цитирует РИА Новости Медведева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЛукашенко пригрозил врагам «пожаром до Владивостока»

Он отметил, что это не только вызывает обиду, но и очень печально. «И последствия этого будут печальные», — предупредил Медведев.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул Россию в том, что она изменила братское отношение к республике на партнерское.

В Белоруссии в конце июля задержали 33 гражданина России, которых Минск считает «боевиками» ЧВК Вагнера. Их обвиняют в подготовке террористического акта и организации массовых беспорядков в преддверии президентских выборов, которые пройдут 9 августа.

Еще по теме
Россия окажет Ливану гуманитарную помощь
Премьер Ливана назвал причину взрыва в Бейруте
Трамп назвал главную ошибку США
Лукашенко пригрозил врагам «пожаром до Владивостока»
смотреть все
Политика #Мир
КАРТИНА ДНЯ
•
Медведев предупредил Белоруссию о печальных последствиях
•
КПРФ захотела приравнять фальсификации на выборах к госизмене
•
Россия окажет Ливану гуманитарную помощь
•
Сменился лидер в списке самых богатых россиян
Подробности
•
Справка и страховка: что нужно для посещения Турции и Танзании
•
Стартовала игра «Найди монтаж»
•
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
•
Новое ОСАГО и бесплатный гектар: что изменится в законах с августа
Как это работает
•
Призы для самых внимательных!
•
Камера наблюдения: какое видео можно использовать в суде?
•
Мозг из пробирки, или Как отремонтировать гены
•
Новый конкурс: самые интересные видео с камер наблюдения
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Медведев осудил жестокое убийство медведя на Байкале
Сибирь 06.08.2020 13:48
Специалисты выяснили причину массовой гибели голубей в Иркутске
Сибирь 06.08.2020 13:13
Новостройки в Новосибирске получили шанс стать «умными»
Сибирь 06.08.2020 12:16
Сибирские ученые создали тест на энцефалит из морского рачка
Сибирь 06.08.2020 12:03
Самое популярное
Названа шокирующая причина смерти семьи на турбазе Алтая
3917
За смерть семьи на Алтае ответит директор турбазы
3809
Экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс рассказала о самодурстве Шнурова
3750
Банки одобрили списание денег со «спящих счетов»
3577
Обсуждение (9)
КАРТИНА ДНЯ
•
Медведев предупредил Белоруссию о печальных последствиях
•
КПРФ захотела приравнять фальсификации на выборах к госизмене
•
Россия окажет Ливану гуманитарную помощь
•
Сменился лидер в списке самых богатых россиян
Как это работает
•
Призы для самых внимательных!
•
Камера наблюдения: какое видео можно использовать в суде?
•
Мозг из пробирки, или Как отремонтировать гены
•
Новый конкурс: самые интересные видео с камер наблюдения
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Камера наблюдения: какое видео можно использовать в суде?
•
Как установить умный домофон Ростелекома?
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Бревно в глазу

а где цитата: "Мозги им надо поменять, а не Конституцию"?

Иркут 69

И не он один. Судьба всех пересидевших мыслимые и немыслимые сроки - одна. Страх потерять сильнейший...

pilot995

Путин чиновников "сокращает" 20 лет, а они всё плодятся как кролики.

Иркут 69

У волшебника Сулеймана всё по честному, без обмана.... 😇

cre

И где список заведённых уголовных дел?
Видео
Софт
Афиша
Фото
Астро
Микс
Помощник абонента
Все сервисы
О SIBNET.RUНаши спецпроекты
Реклама+7 (383) 347-06-78, 347-10-50reclame@support.sibnet.ru
ТехподдержкаОтправить сообщение:help.sibnet.ru
ВакансииОтправить резюме:job@sibnet.ru
Правила цитированияПравила комментированияПользовательское соглашениеПолитика конфиденциальности
Редакция +7 (383) 347-86-84 info@sibnet.ru
Интернет-издание INFO
Зарегистрировано в Роскомнадзоре, свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77-61386 от 10 апреля 2015 года. Учредитель АО «Ринет». Главный редактор: Чернов О.А.
Обнаружили в тексте ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter