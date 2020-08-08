Фильм дня: «Железная хватка»

Фильм «Железная хватка», вышедший в 2010 году, завоевал любовь зрителей благодаря точности жанра, актерскому составу и безупречной истории.

США, 2010 год, режиссеры Итан и Джоэл Коэны, 16+

В главных ролях: Джефф Бриджес, Мэтт Дэймон, Хейли Стайнфелд

В фильме рассказываются истории 14-летней девочки, стареющего судебного пристава Рустера Когберна и еще одного законника. Вместе они идут по следам убийцы отца девочки, которые ведут во враждебную индейскую территорию.

После премьеры в 2010 году «Железная хватка» несколько недель лидировала в американском прокате, став самым кассовым фильмом братьев Коэн и одним из самых кассовых вестернов в истории.

Интересные факты: