Фильм дня: «Железная хватка»

Фильм «Железная хватка», вышедший в 2010 году, завоевал любовь зрителей благодаря точности жанра, актерскому составу и безупречной истории.
США, 2010 год, режиссеры Итан и Джоэл Коэны, 16+
В главных ролях: Джефф Бриджес, Мэтт Дэймон, Хейли Стайнфелд
В фильме рассказываются истории 14-летней девочки, стареющего судебного пристава Рустера Когберна и еще одного законника. Вместе они идут по следам убийцы отца девочки, которые ведут во враждебную индейскую территорию.
После премьеры в 2010 году «Железная хватка» несколько недель лидировала в американском прокате, став самым кассовым фильмом братьев Коэн и одним из самых кассовых вестернов в истории.
Интересные факты:
- Фильм получил непривычно мягкий для Коэнов прокатный
рейтинг, благодаря чему собрал в прокате больше, чем другие их ленты.
- Мэтт Деймон вынужден был складывать особым образом язык
и закреплять его резинкой, чтобы легче было воспроизводить дефект речи своего
героя.
- Для 13-летней Хейли Стейнфилд роль Мэтти Росс стала
дебютом в голливудском кино.
- «Железная хватка» была представлена в 10 номинация «Оскара», в числе которых — «Лучший фильм».