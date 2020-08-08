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Фильм дня: «Железная хватка»

Источник:
Sibnet.ru
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Фильм «Железная хватка», вышедший в 2010 году, завоевал любовь зрителей благодаря точности жанра, актерскому составу и безупречной истории.

США, 2010 год, режиссеры Итан и Джоэл Коэны, 16+
В главных ролях: Джефф Бриджес, Мэтт Дэймон, Хейли Стайнфелд

В фильме рассказываются истории 14-летней девочки, стареющего судебного пристава Рустера Когберна и еще одного законника. Вместе они идут по следам убийцы отца девочки, которые ведут во враждебную индейскую территорию.

После премьеры в 2010 году «Железная хватка» несколько недель лидировала в американском прокате, став самым кассовым фильмом братьев Коэн и одним из самых кассовых вестернов в истории.

Интересные факты:

  • Фильм получил непривычно мягкий для Коэнов прокатный рейтинг, благодаря чему собрал в прокате больше, чем другие их ленты.

  • Мэтт Деймон вынужден был складывать особым образом язык и закреплять его резинкой, чтобы легче было воспроизводить дефект речи своего героя.

  • Для 13-летней Хейли Стейнфилд роль Мэтти Росс стала дебютом в голливудском кино.

  • «Железная хватка» была представлена в 10 номинация «Оскара», в числе которых — «Лучший фильм».  
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