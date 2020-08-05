НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Samsung представила флагманский смартфон Galaxy Note 20 Ultra

Источник:
Sibnet.ru
131 0
Фото: © samsung.com

Компания Samsung на мероприятии Galaxy Unpacked представила флагманский смартфон Galaxy Note 20 Ultra, который станет технологической вершиной линейки.

Galaxy Note 20 Ultra получил 6,9-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления 120 Гц и разрешением WQHD+. Экран отличается минимальными рамками, имеет загнутые края и круглый вырез под одиночную фронтальную камеру.

Революции в дизайне не произошло, однако появились новые варианты цветовых расцветок с матовой текстурированной поверхностью и эффектом дымки. Для защиты используется самое продвинутое стекло Gorilla Glass 7.

В качестве процессора выступает собственный чип Exynos 990. По сравнению с Galaxy Note 10 новый чип стал на 19 % быстрее в задачах ЦП. Для старшей версии процессор дополняется модемом 5G.

Что касается функций, то расширилась возможность получить доступ к мобильным приложениям, установленным на телефоне, прямо с персонального на Windows 10 с помощью сервиса «Связь с Windows».

В России рекомендованная цена аппарата составит 99 990 рублей за версию с 256 Гбайт. Вариант с 512 Гбайт обойдется в 119 990. Старт продаж намечен на 21 августа, при этом с 5 августа уже действует предзаказ.

Еще по теме
Эксперт посоветовал класть смартфон экраном вниз
Новая серия iPhone выйдет позже обычного
Фитнес-браслет Xiaomi пришел в Россию без NFC
Новейший смартфон Xiaomi Redmi 9 представлен в России
смотреть все
Технологии #Гаджеты
КАРТИНА ДНЯ
•
Сменился лидер в списке самых богатых россиян
•
Раскрыто происхождение взорвавшейся в порту Бейрута селитры
•
Следы марихуаны и кокаина нашли в крови Ефремова
•
Летчиков Су-57 защитили от ядерного взрыва «золотой» кабиной
Подробности
•
Взрыв в порту Бейрута сравнили с Хиросимой и Нагасаки
•
Появилось первое поколение спецмышей для борьбы с COVID
•
Молчаливый убийца: новые факты о гибели семьи на Алтае
•
Новое ОСАГО и бесплатный гектар: что изменится в законах с августа
Как это работает
•
Призы для самых внимательных!
•
Камера наблюдения: какое видео можно использовать в суде?
•
Мозг из пробирки, или Как отремонтировать гены
•
Новый конкурс: самые интересные видео с камер наблюдения
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Туристы погибли во время активного отдыха в Горном Алтае
Сибирь 05.08.2020 18:26
Кассация оставила решение суда по иску школьника-должника Сбербанка
Сибирь 05.08.2020 18:19
Новосибирские ученые создадут платформу для прогнозов по COVID-19
Сибирь 05.08.2020 17:49
Половина сибирских сосисок оказалась фальсификатом
Сибирь 05.08.2020 17:40
Самое популярное
Переполненная отдыхающими турбаза в Алтайском крае сгорела
3770
Экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс рассказала о самодурстве Шнурова
3539
Названа шокирующая причина смерти семьи на турбазе Алтая
3457
Банки одобрили списание денег со «спящих счетов»
3296
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Сменился лидер в списке самых богатых россиян
•
Раскрыто происхождение взорвавшейся в порту Бейрута селитры
•
Следы марихуаны и кокаина нашли в крови Ефремова
•
Летчиков Су-57 защитили от ядерного взрыва «золотой» кабиной
Как это работает
•
Призы для самых внимательных!
•
Камера наблюдения: какое видео можно использовать в суде?
•
Мозг из пробирки, или Как отремонтировать гены
•
Новый конкурс: самые интересные видео с камер наблюдения
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Камера наблюдения: какое видео можно использовать в суде?
•
Как установить умный домофон Ростелекома?
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

exkornet

Все давно уже знают главную причину - воровство средств, выделенных для строительства этих дорог. Все...

Иркут 69

И не он один. Судьба всех пересидевших мыслимые и немыслимые сроки - одна. Страх потерять сильнейший...

Plaguer

ЦитатаПо мнению аналитика, Путин собирается поглотить Белоруссию.Красавчики, на опережение работают:...

Бревно в глазу

а где цитата: "Мозги им надо поменять, а не Конституцию"?

wowan81_1

Короче счетная палата предлагает размазать малюсенький кусочек масла на громадный батон. И вообще содержание...
Видео
Софт
Афиша
Фото
Астро
Микс
Помощник абонента
Все сервисы
О SIBNET.RUНаши спецпроекты
Реклама+7 (383) 347-06-78, 347-10-50reclame@support.sibnet.ru
ТехподдержкаОтправить сообщение:help.sibnet.ru
ВакансииОтправить резюме:job@sibnet.ru
Правила цитированияПравила комментированияПользовательское соглашениеПолитика конфиденциальности
Редакция +7 (383) 347-86-84 info@sibnet.ru
Интернет-издание INFO
Зарегистрировано в Роскомнадзоре, свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77-61386 от 10 апреля 2015 года. Учредитель АО «Ринет». Главный редактор: Чернов О.А.
Обнаружили в тексте ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter