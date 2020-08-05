Samsung представила флагманский смартфон Galaxy Note 20 Ultra

Компания Samsung на мероприятии Galaxy Unpacked представила флагманский смартфон Galaxy Note 20 Ultra, который станет технологической вершиной линейки.

Galaxy Note 20 Ultra получил 6,9-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления 120 Гц и разрешением WQHD+. Экран отличается минимальными рамками, имеет загнутые края и круглый вырез под одиночную фронтальную камеру.

Революции в дизайне не произошло, однако появились новые варианты цветовых расцветок с матовой текстурированной поверхностью и эффектом дымки. Для защиты используется самое продвинутое стекло Gorilla Glass 7.

В качестве процессора выступает собственный чип Exynos 990. По сравнению с Galaxy Note 10 новый чип стал на 19 % быстрее в задачах ЦП. Для старшей версии процессор дополняется модемом 5G.

Что касается функций, то расширилась возможность получить доступ к мобильным приложениям, установленным на телефоне, прямо с персонального на Windows 10 с помощью сервиса «Связь с Windows».

В России рекомендованная цена аппарата составит 99 990 рублей за версию с 256 Гбайт. Вариант с 512 Гбайт обойдется в 119 990. Старт продаж намечен на 21 августа, при этом с 5 августа уже действует предзаказ.