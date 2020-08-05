Летчиков Су-57 защитили от ядерного взрыва «золотой» кабиной

Остекление новейшего российского истребителя Су-57 способно защитить летчика от излучения ядерного взрыва, а электромагнитного, инфракрасного и ультрафиолетового воздействия.

Специалисты также добились незаметности кабины для радиолокационных средств обнаружения за счет использования новых материалов, уточнил гендиректор предприятия-разработчика «Технология» Андрей Силкин.

Одновременно ударная прочность остекления повысилась в два раза при двукратном снижении его массы. Результата удалось достичь благодаря технологии формования авиационного остекления из листового монолитного поликарбоната.

Кроме этого, кабину покрывают специальным многофункциональным составом на основе золота и сплава индий-олово, который наносится с помощью магнетрона. Подобные разработки применяются при создании российских истребителей впервые.

Су-57 — единственный российский истребитель пятого поколения, в настоящее время продолжаются испытания этого самолета. Ожидается, что массовые поставки Су-57 в ВКС России начнутся до конца 2020 года.