Игру Horizon Zero Dawn для ПК «утяжелили»

Предварительная загрузка экшена Horizon Zero Dawn для персональных компьютеров стартовала в цифровом сервисе Steam. Пользователи выяснили, что версия игры для ПК заметно «потяжелела».

Так, согласно попавшим в Сеть скриншотам, размер установочного файла игры от студии Guerrilla Games составляет порядка 67 Гбайт, тогда как аналогичное издание на PS4 в свое время требовало «всего» 48 Гбайт.

Horizon Zero Dawn на ПК будет сразу включать дополнение The Frozen Wilds. Кроме этого, игра получит поддержку ультрашироких мониторов и разблокированной частоты кадров. Разработчики также улучшили графику — в частности, растительность и отражения.

Для запуска Horizon Zero Dawn потребуется система как минимум с 8 Гбайт оперативной памяти, видеокартой NVIDIA GeForce GTX 780 на 3 Гбайт и процессором Intel Core i5-2500K с тактовой частотой 3,3 ГГц.

Выход Horizon Zero Dawn на ПК ожидается 7 августа на платформах Steam и Epic Games Store. Для российских покупателей стоимость игры составит 2800 рублей.