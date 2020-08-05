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Трусова рассказала о «прыжковом конфликте» с Тутберидзе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: David W. Carmichael / CC BY-SA 3.0

Фигуристка Александра Трусова, перешедшая от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, рассказала, что бывший тренерский штаб пытался ограничить ее в прыжках.

«Я всегда хотела прыгать, а меня останавливали. И это не первый год. В этом году я хотела исполнять все пять прыжков, раньше — три», — сказала Трусова в интервью «Матч ТВ».

По ее словам, именно она настояла на том, чтобы учить четверные прыжки. «Как отреагировала Тутберидзе? Сначала сказала "нет", потом — "посмотрим", потом — "давай попробуем тройной аксель"», — отметила фигуристка.

Она добавила, что в финале Гран-при настояла на том, чтобы в программе был тройной аксель и все четверные. Ей разрешили, а затем убрали прыжки.

Трусова сообщила, что главной причиной ухода от Тутберидзе было то, что она не могла чисто откатать программы. «Решили, что лучше всего попробовать у Плющенко, потому что он сам катался с четверными и, возможно, знает, что нужно делать, чтобы стабильно кататься безошибочно. Финальное слово при выборе тренера было именно за мной, я уже достаточно взрослая», — объяснила фигуристка.

В минувшем сезоне Трусова стала третьей на чемпионате Европы, а также завоевала бронзовые награды в Финале Гран-при и на чемпионате России. Фигуристка трижды попадала в Книгу рекордов Гиннесса — за исполнение четверных тулупа, лутца и флипа.

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