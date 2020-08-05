Астероид 2009 PQ1 максимально сблизился с Землей

Астероид 2009 PQ1 размером с футбольное поле подойдет к Земле на минимальное расстояние вечером 5 августа, сообщается на сайте NASA.

Небесное тело в 19.35 по московскому времени пролетит в 4 миллионах километров от Земли — это в семь раз дальше, чем от нас находится Луна. Отмечается, что никакой опасности для землян астероид не представляет.

При этом небесное тело внесено в каталог потенциально опасных астрономических объектов, так как периодически сближается с Землей. В следующий раз астероид приблизится к Земле только в 2137 году.

Визуально наблюдать пролет 2009 PQ1 невозможно, астероид будет виден только в мощные телескопы. Астероид 2009 PQ1 был открыт и зарегистрирован в 2009 году. Он относится к так называемой группе Аполлонов, эти астероиды пересекают орбиту Земли.