Просмотр фильмов на пиратских сайтах посчитали опасным

Просмотр фильмов на пиратских ресурсах нередко заканчивается скрытой загрузкой вирусов, программ-шпионов и криптомайнеров, предупредил эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов.

Злоумышленники добавляют зловредные приложения в файлы с названиями популярных шоу и фильмов, которые загружены на нелегальные стриминговые платформы. Также для атак используются названия известных брендов.

Среди таких программ встречаются потенциально опасные — например, трояны, которые удаляют или блокируют данные с компьютера пользователя, похищают пароли от онлайн-банкинга, используют вычислительные мощности для фишинговых атак.

Пиратские сайты также могут запросить у человека данные социальных сетей или паспорта, либо реквизиты банковской карты под предлогом оформления пробного периода. В результате пользователь сам предоставляет злоумышленникам личные данные.

Галов отметил, что смотреть фильмы нужно через легальные сервисы, а также иметь на всех устройствах антивируса. Если для просмотра видео необходимо скачивание программ, то такие сайты следует немедленно покидать.