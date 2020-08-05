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Вышел трейлер приквела «Пролетая над гнездом кукушки»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала

Netflix выпустил трейлер сериала-приквела «Пролетая над гнездом кукушки», который повествует о героине оригинального фильма медсестре Милдред Рэтчед.

Сериал построен на предыстории медсестры Милдред Рэтчед. По сюжету, она приезжает в Северную Калифорнию, где начинает работать в ведущей психиатрической лечебнице, практикующей новые и не самые нормальные методы лечения пациентов. Все это приводит к тому, что Рэтчед превращается в монстра, которого зрители увидели в фильме 1975 года с Джеком Николсоном.

Создателями сериала выступили авторы «Американской истории ужасов». Новый сериал будет называться «Сестра Рэтчед», главная роль досталась Сара Полсон. Премьера назначена на 18 сентября. 


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exkornet

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Иркут 69

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Умеют же истинные россиянены уходить от налогафф! Это вам не какие-то там самозанятыя!
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