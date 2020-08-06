Фильм дня: «Часы»

Фильм «Часы» оказался одним из самых заметных кинособытий 2002 года благодаря превосходному актерскому составу и необычной композиции биографической драмы.

США/Великобритания, 2002 год, режиссер Стивен Долдри, 16+

В главных ролях: Николь Кидман, Джулианна Мур, Мэрил Стрип

Повествование фильма ограничивается одним днем трех женщин с момента их пробуждения и до вечера. В центре сюжета три женские судьбы, жизни которых разделены почти столетием.

Писательница Вирджиния Вулф угнетена депрессией и мыслями о самоубийстве, американская домохозяйка Лора Браун живет в Лос-Анджелесе в 1951 году и страдает от наскучившей жизни, а Кларисса Вон — редактор издательства, живет в 2001 году в Нью-Йорке и занята заботой об умирающем от СПИДа бывшем любовнике Ричарде, сыне Лоры Браун.

Все героини взаимосвязаны книгой Вирджинии Вулф «Миссис Дэллоуэй»: день Вулф начинается с того, что она приступает к работе над этим романом, Лора Браун читает эту книгу в своем идеальном особняке, а миссис Дэллоуэй — это давнишнее прозвище героини Мерил Стрип (так когда-то называл ее Ричард).

К финалу все совпадения образуют причудливый, поразительный сюжет почти мистического свойства: судьбы всех трех героинь, при всех их временных и пространственных отличиях, окажутся практически идентичными.

Актрису Николь Кидман непросто узнать в фильме с первого взгляда. Режиссер Стивен Долдри настоял на использовании оригинального грима — накладного носа, придавшего Кидман портретное сходство с Вирджинией Вулф.

«Часы» получили положительные отзывы критиков, похвалы звучали в адрес тонкой, зрелой режиссуры Долдри, а также в отношении безукоризненного актерского состава. Фильм был номинирован по всем основным категориям на премию «Оскар».