Адвокат Шамсутдинова ходатайствовал о суде присяжных

Защита солдата-срочника Рамиля Шамсудтинова, расстрелявшего восемь человек в воинской части Забайкалья, ходатайствовала о рассмотрении дела в суде с участием присяжных, сообщил адвокат Равиль Тугушев.

«Подписали протокол об окончании ознакомления с материалами дела, то есть фактически сегодня предварительное следствие было завершено. Было заявлено ходатайство о проведении суда присяжных, было заявлено ходатайство о вызове свидетелей защиты», — цитирует ТАСС Тугушева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Почему все лгут, или Как работает полиграфолог

Это сделано потому, что во время расследования выявили еще один факт неуставных отношений со стороны офицеров в воинской части. Но в возбуждении уголовного дела по этому факту отказали по не реабилитирующим основаниям.

Шамстудинов проходил срочную службу в воинской части Забайкалья, 25 октября 2019 года он расстрелял восьмерых сослуживцев, двоих ранил. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

Параллельно было возбуждено еще одно уголовное дело по факту неуставных отношениях в части, где служил Шамсутдинов. Он и еще несколько солдат проходили по нему в качестве потерпевших. В суде все потерпевшие, кроме Шамсутдинова, отказались от претензий в адрес обвиняемого Руслана Мухатова. Он получил условный срок.