ФСИН опровергла вспышку COVID-19 в кузбасской колонии

Информация об очаге заражения коронавирусом в исправительной колонии №5 в Кемерове не соответствует действительности, сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области.

Несколько СМИ со ссылкой на источники в колонии №5 написали, что в учреждении, на базе которого работает областная тюремная больница, шесть человек (три медработника и трое заключенных) заразились коронавирусом. Источником стал осужденный, поступивший из СИЗО в Новокузнецке.

По данным регионального ФСИН, в областной больнице, расположенной в ИК-5, действительно есть пациент с признаками ОРВИ, прибывший из СИЗО-2, но вспышки инфекции нет. Осужденный изолирован, у него взяты анализы на коронавирус.

В СИЗО-2 мужчина поступил из зала суда, с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными в следственном изоляторе не контактировал. Областная больница, размещенная в ИК-5, обеспечена всем необходимым оборудованием и медикаментами, средствами индивидуальной защиты.