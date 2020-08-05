НАВЕРХ

ФСИН опровергла вспышку COVID-19 в кузбасской колонии

Источник:
Sibnet.ru
152 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Информация об очаге заражения коронавирусом в исправительной колонии №5 в Кемерове не соответствует действительности, сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области.

Несколько СМИ со ссылкой на источники в колонии №5 написали, что в учреждении, на базе которого работает областная тюремная больница, шесть человек (три медработника и трое заключенных) заразились коронавирусом. Источником стал осужденный, поступивший из СИЗО в Новокузнецке.

По данным регионального ФСИН, в областной больнице, расположенной в ИК-5, действительно есть пациент с признаками ОРВИ, прибывший из СИЗО-2, но вспышки инфекции нет. Осужденный изолирован, у него взяты анализы на коронавирус.

В СИЗО-2 мужчина поступил из зала суда, с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными в следственном изоляторе не контактировал. Областная больница, размещенная в ИК-5, обеспечена всем необходимым оборудованием и медикаментами, средствами индивидуальной защиты.

Тема: Распространение коронавируса
Как создают вакцины без вирусов. ИНТЕРВЬЮ
Депутат-десантник на Алтае отказался убирать мусор после дня ВДВ
Риск осложнений при COVID-19 оценили по моче
Появилось первое поколение спецмышей для борьбы с COVID
смотреть все
Кузбасс #Силовые структуры #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Премьер Ливана назвал причину взрыва в Бейруте
•
Расходы на Госдуму и Совфед уменьшат
•
Лукашенко пригрозил врагам «пожаром до Владивостока»
•
Просмотр фильмов на пиратских сайтах посчитали опасным
Подробности
•
Взрыв в порту Бейрута сравнили с Хиросимой и Нагасаки
•
Появилось первое поколение спецмышей для борьбы с COVID
•
Молчаливый убийца: новые факты о гибели семьи на Алтае
•
Новое ОСАГО и бесплатный гектар: что изменится в законах с августа
Как это работает
•
Призы для самых внимательных!
•
Камера наблюдения: какое видео можно использовать в суде?
•
Мозг из пробирки, или Как отремонтировать гены
•
Новый конкурс: самые интересные видео с камер наблюдения
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Суд по жалобе Абызова отложили из-за проблем со связью
Сибирь 05.08.2020 15:30
Адвокат Шамсутдинова ходатайствовал о суде присяжных
Сибирь 05.08.2020 13:52
ФСИН опровергла вспышку COVID-19 в кузбасской колонии
Сибирь 05.08.2020 13:28
Беспилотник «Орлан» приступил к поискам пропавшего Ан-2 в Бурятии
Сибирь 05.08.2020 12:52
Самое популярное
Странная смерть семьи на турбазе потрясла Алтай
6052
Новый налог придумали для россиян
5303
Переполненная отдыхающими турбаза в Алтайском крае сгорела
3713
Экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс рассказала о самодурстве Шнурова
3383
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Премьер Ливана назвал причину взрыва в Бейруте
•
Расходы на Госдуму и Совфед уменьшат
•
Лукашенко пригрозил врагам «пожаром до Владивостока»
•
Просмотр фильмов на пиратских сайтах посчитали опасным
Как это работает
•
Призы для самых внимательных!
•
Камера наблюдения: какое видео можно использовать в суде?
•
Мозг из пробирки, или Как отремонтировать гены
•
Новый конкурс: самые интересные видео с камер наблюдения
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Камера наблюдения: какое видео можно использовать в суде?
•
Как установить умный домофон Ростелекома?
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Патриарх Кирилл призвал не верить слухам о его богатстве
51
Новый налог придумали для россиян
33
Путин вновь собрался в Тулун
21
Подсчитан настоящий уровень смертности от коронавируса
21
Лукашенко пригрозил врагам «пожаром до Владивостока»
20
Видео
Софт
Афиша
Фото
Астро
Микс
Помощник абонента
Все сервисы
О SIBNET.RUНаши спецпроекты
Реклама+7 (383) 347-06-78, 347-10-50reclame@support.sibnet.ru
ТехподдержкаОтправить сообщение:help.sibnet.ru
ВакансииОтправить резюме:job@sibnet.ru
Правила цитированияПравила комментированияПользовательское соглашениеПолитика конфиденциальности
Редакция +7 (383) 347-86-84 info@sibnet.ru
Интернет-издание INFO
Зарегистрировано в Роскомнадзоре, свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77-61386 от 10 апреля 2015 года. Учредитель АО «Ринет». Главный редактор: Чернов О.А.
Обнаружили в тексте ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter