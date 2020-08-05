Беспилотник «Орлан» приступил к поискам пропавшего Ан-2 в Бурятии

Военные присоединились к поискам пропавшего в Бурятии самолета Ан-2, на борту которого находилось шесть человек. Искать людей с воздуха будет беспилотник «Орлан-10», сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Самолет Ан-2 авиакомпании «Феникс» вылетел из населенного пункта Кырен в Бурятии 19 июля в 19.25 по местному времени (14.25 мск). Через некоторое время экипаж перестал выходить на связь. Начались поиски воздушного судна с воздуха, а также с земли. Но все усилия не дали результатов.

Во вторник расчет беспилотного летательного аппарата (БпЛА) «Орлан-10» воинской части Восточного военного округа, дислоцированной в Бурятии, прибыл в населенный пункт Черемхово в Иркутской области.

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Сейчас мониторинговый полет осуществляется в 60 километрах юго-западнее Усолья-Сибирского (Иркутская область). Полеты БпЛА по поиску самолета Ан-2 будут проходить ежедневно по 10 часов. Маршрут полета планируется ежедневно уточнять.

Многофункциональные БпЛА «Орлан-10» оснащены оборудованием, которое позволяет вести поиск в ночное время. Максимальная дальность применения комплекса от наземной станции управления до 120 километров, максимальная продолжительность полета до 10 часов.