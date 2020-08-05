Опубликованы первые кадры со съемок второго сезона сериала «Дылды»

Павел Деревянко и канал СТС опубликовали первые кадры со съемок второго сезона спортивного сериала «Дылды».

Сериал «Дылды» рассказывает историю талантливого волейбольного тренера Михаила Коволева. В первом сезоне его за хамство и пренебрежительное отношение к женщинам выгнали с должности главного тренера московского «Динамо». Чтобы спасти карьеру, он решил привести к победе женскую волейбольную команду в провинциальном городке.

Финал первого сезона остался открытым. С одной стороны, успех Ковалева в руководстве провинциальной команды привел его к желанной цели, с другой — новое окружение и любовь к строгому проректору Ирине изменила героя, и возвращение в столицу его уже не радует.

По информации телеканала СТС, во втором сезоне Михаилу Ковалёву, проблем добавит сексуальная волейболистка Диана в исполнении известного блогера, актрисы и участницы реалити-шоу Снежаны Самохиной. Других подробностей о сюжете новых серий пока неизвестно.

Дата премьеры сериала еще не назначена. Съемки проекта еще продолжаются. Но канала СТС пообещал порадовать новостями поклонников спортивной истории «Дылды» в ближайшее время.