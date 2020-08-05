НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Опубликованы первые кадры со съемок второго сезона сериала «Дылды»

Источник:
Sibnet.ru
215 0
Фото: © кадр из сериала «Дылды»

Павел Деревянко и канал СТС опубликовали первые кадры со съемок второго сезона спортивного сериала «Дылды».

Сериал «Дылды» рассказывает историю талантливого волейбольного тренера Михаила Коволева. В первом сезоне его за хамство и пренебрежительное отношение к женщинам выгнали с должности главного тренера московского «Динамо». Чтобы спасти карьеру, он решил привести к победе женскую волейбольную команду в провинциальном городке.

Фото: © tv_ctc, instagram.com/tv_ctc

Финал первого сезона остался открытым. С одной стороны, успех Ковалева в руководстве провинциальной команды привел его к желанной цели, с другой — новое окружение и любовь к строгому проректору Ирине изменила героя, и возвращение в столицу его уже не радует.

По информации телеканала СТС, во втором сезоне Михаилу Ковалёву, проблем добавит сексуальная волейболистка Диана в исполнении известного блогера, актрисы и участницы реалити-шоу Снежаны Самохиной. Других подробностей о сюжете новых серий пока неизвестно.

Фото: © pablo_derevyanko, instagram.com/pablo_derevyanko

Дата премьеры сериала еще не назначена. Съемки проекта еще продолжаются. Но канала СТС пообещал порадовать новостями поклонников спортивной истории «Дылды» в ближайшее время.

Еще по теме
Вечер памяти Виктора Цоя устроят на Первом канале
Стартовали съемки сериала «Универ. 10 лет спустя»
Сериал «Менталист» повторят на Первом канале
Серию фильмов про Олимпиалу-80 покажет Первый канал
смотреть все
Культгид #Мир ТВ #Кинематограф
КАРТИНА ДНЯ
•
Премьер Ливана назвал причину взрыва в Бейруте
•
Расходы на Госдуму и Совфед уменьшат
•
Лукашенко пригрозил врагам «пожаром до Владивостока»
•
Просмотр фильмов на пиратских сайтах посчитали опасным
Как это работает
•
Призы для самых внимательных!
•
Камера наблюдения: какое видео можно использовать в суде?
•
Мозг из пробирки, или Как отремонтировать гены
•
Новый конкурс: самые интересные видео с камер наблюдения
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Суд по жалобе Абызова отложили из-за проблем со связью
Сибирь 05.08.2020 15:30
Адвокат Шамсутдинова ходатайствовал о суде присяжных
Сибирь 05.08.2020 13:52
ФСИН опровергла вспышку COVID-19 в кузбасской колонии
Сибирь 05.08.2020 13:28
Беспилотник «Орлан» приступил к поискам пропавшего Ан-2 в Бурятии
Сибирь 05.08.2020 12:52
Самое популярное
Странная смерть семьи на турбазе потрясла Алтай
6052
Новый налог придумали для россиян
5303
Переполненная отдыхающими турбаза в Алтайском крае сгорела
3713
Экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс рассказала о самодурстве Шнурова
3383
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Премьер Ливана назвал причину взрыва в Бейруте
•
Расходы на Госдуму и Совфед уменьшат
•
Лукашенко пригрозил врагам «пожаром до Владивостока»
•
Просмотр фильмов на пиратских сайтах посчитали опасным
Подробности
•
Взрыв в порту Бейрута сравнили с Хиросимой и Нагасаки
•
Появилось первое поколение спецмышей для борьбы с COVID
•
Молчаливый убийца: новые факты о гибели семьи на Алтае
•
Новое ОСАГО и бесплатный гектар: что изменится в законах с августа
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Камера наблюдения: какое видео можно использовать в суде?
•
Как установить умный домофон Ростелекома?
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
Sibnet.Ru
Топ комментариев

olegsbeglov

На нары его, там больше платят

лачинов

Ну да, ну да. Закон, он обязателен только в тогда. когда мало денег на адвокатов. Ну очень гуманное правосудие....

exkornet

Все давно уже знают главную причину - воровство средств, выделенных для строительства этих дорог. Все...

Иркут 69

И не он один. Судьба всех пересидевших мыслимые и немыслимые сроки - одна. Страх потерять сильнейший...

Uynachalnica

Умеют же истинные россиянены уходить от налогафф! Это вам не какие-то там самозанятыя!
Видео
Софт
Афиша
Фото
Астро
Микс
Помощник абонента
Все сервисы
О SIBNET.RUНаши спецпроекты
Реклама+7 (383) 347-06-78, 347-10-50reclame@support.sibnet.ru
ТехподдержкаОтправить сообщение:help.sibnet.ru
ВакансииОтправить резюме:job@sibnet.ru
Правила цитированияПравила комментированияПользовательское соглашениеПолитика конфиденциальности
Редакция +7 (383) 347-86-84 info@sibnet.ru
Интернет-издание INFO
Зарегистрировано в Роскомнадзоре, свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77-61386 от 10 апреля 2015 года. Учредитель АО «Ринет». Главный редактор: Чернов О.А.
Обнаружили в тексте ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter