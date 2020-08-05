Видео убийства медведя в Байкале заинтересовало прокуратуру

Видео с жестоким убийством беззащитного медведя появилось в Сети. Очевидцы говорят, что косолапого убили в Байкале, а специалисты начали розыск причастных, сообщила Байкальская природоохранная прокуратура.

В социальных сетях появилось видео, на кадрах которого заметно, что несколько мужчин на моторной лодке проплывают вдоль берега и снимают медведя. Хозяин тайги, вероятно, защищая свою территорию, бросается в воду и подплывает к лодке, рыком оповещая, что приближаться не стоит.

Люди сначала отплывают от животного, затем возвращаются и стреляют в голову мишке. Животное моментально уходит под воду. В подписи к посту говориться, что инцидент произошел в Чивыркуйском заливе в Баргузинском районе Бурятии, на территории заповедника. Но в природоохранной прокуратуре опровергли эту информацию.

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«Данная территория не входит в границы Забайкальского национального парка, не относится к особо охраняемой природной территории. Исходя из имеющихся видеоматериалов, место совершения правонарушения установить не представляется возможным», — сообщила пресс-служба прокуратуры.

Специалисты ведомства обратились к гражданам, обладающим информацией с просьбой обратиться в Байкальскую межрегиональную природоохранную прокуратуру с заявлением.