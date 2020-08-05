НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Пол Маккартни назвал истинную причину распада The Beatles

Источник:
Sibnet.ru
307 0
Фото: Parlophone Music Sweden / CC BY 3.0

Бывший участник The Beatles Пол Маккартни раскрыл причину распада коллектива, опровергнув слухи о ненависти музыкантов друг к другу.

По словам Маккартни, приведенным в интервью GQ, группа распалась в результате «семейной ссоры».

«Когда одни члены семьи ходят делать то, а другие — это», — сказал изданию Пол Маккартни о разногласиях в коллективе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕУчастник группы Metallica назвал любимые песни

Экс-участник The Beatles отметил, что мнение общественности о том, что во время распада группы все ее участники ненавидели друг друга, неправильное.

Группа The Beatles распалась в 1970 году. Последним событием, ускорившим неизбежное, стала дата выхода первого сольного альбома Пола Маккартни. Хотя остальные члены группы просили не торопиться с релизом до выхода общего альбома Let It Bе. 

В тот же день Маккартни распространил текст интервью, ставший формальным сообщением о прекращении совместной деятельности The Beatles. Пол лишь констатировал факты, давно известные членам группы, но публика сочла Пола виновником распада квартета.


Еще по теме
Участник группы Metallica назвал любимые песни
Глюкоза выпустила задорную песню «Мурашки» о первой любви
Песни ВДВ: что слушают десантники
Главные персоны шоу-бизнеса станцевали бум-бум в клипе Лободы
смотреть все
Культгид #Музыка #Шоу-бизнес
КАРТИНА ДНЯ
•
Премьер Ливана назвал причину взрыва в Бейруте
•
Расходы на Госдуму и Совфед уменьшат
•
Лукашенко пригрозил врагам «пожаром до Владивостока»
•
Просмотр фильмов на пиратских сайтах посчитали опасным
Как это работает
•
Призы для самых внимательных!
•
Камера наблюдения: какое видео можно использовать в суде?
•
Мозг из пробирки, или Как отремонтировать гены
•
Новый конкурс: самые интересные видео с камер наблюдения
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Суд по жалобе Абызова отложили из-за проблем со связью
Сибирь 05.08.2020 15:30
Адвокат Шамсутдинова ходатайствовал о суде присяжных
Сибирь 05.08.2020 13:52
ФСИН опровергла вспышку COVID-19 в кузбасской колонии
Сибирь 05.08.2020 13:28
Беспилотник «Орлан» приступил к поискам пропавшего Ан-2 в Бурятии
Сибирь 05.08.2020 12:52
Самое популярное
Странная смерть семьи на турбазе потрясла Алтай
6052
Новый налог придумали для россиян
5303
Переполненная отдыхающими турбаза в Алтайском крае сгорела
3713
Экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс рассказала о самодурстве Шнурова
3383
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Премьер Ливана назвал причину взрыва в Бейруте
•
Расходы на Госдуму и Совфед уменьшат
•
Лукашенко пригрозил врагам «пожаром до Владивостока»
•
Просмотр фильмов на пиратских сайтах посчитали опасным
Подробности
•
Взрыв в порту Бейрута сравнили с Хиросимой и Нагасаки
•
Появилось первое поколение спецмышей для борьбы с COVID
•
Молчаливый убийца: новые факты о гибели семьи на Алтае
•
Новое ОСАГО и бесплатный гектар: что изменится в законах с августа
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Камера наблюдения: какое видео можно использовать в суде?
•
Как установить умный домофон Ростелекома?
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Патриарх Кирилл призвал не верить слухам о его богатстве
51
Новый налог придумали для россиян
33
Путин вновь собрался в Тулун
21
Подсчитан настоящий уровень смертности от коронавируса
21
Лукашенко пригрозил врагам «пожаром до Владивостока»
20
Видео
Софт
Афиша
Фото
Астро
Микс
Помощник абонента
Все сервисы
О SIBNET.RUНаши спецпроекты
Реклама+7 (383) 347-06-78, 347-10-50reclame@support.sibnet.ru
ТехподдержкаОтправить сообщение:help.sibnet.ru
ВакансииОтправить резюме:job@sibnet.ru
Правила цитированияПравила комментированияПользовательское соглашениеПолитика конфиденциальности
Редакция +7 (383) 347-86-84 info@sibnet.ru
Интернет-издание INFO
Зарегистрировано в Роскомнадзоре, свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77-61386 от 10 апреля 2015 года. Учредитель АО «Ринет». Главный редактор: Чернов О.А.
Обнаружили в тексте ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter