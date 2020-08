Пол Маккартни назвал истинную причину распада The Beatles

Бывший участник The Beatles Пол Маккартни раскрыл причину распада коллектива, опровергнув слухи о ненависти музыкантов друг к другу.

По словам Маккартни, приведенным в интервью GQ, группа распалась в результате «семейной ссоры».

«Когда одни члены семьи ходят делать то, а другие — это», — сказал изданию Пол Маккартни о разногласиях в коллективе.

Экс-участник The Beatles отметил, что мнение общественности о том, что во время распада группы все ее участники ненавидели друг друга, неправильное.

Группа The Beatles распалась в 1970 году. Последним событием, ускорившим неизбежное, стала дата выхода первого сольного альбома Пола Маккартни. Хотя остальные члены группы просили не торопиться с релизом до выхода общего альбома Let It Bе.

В тот же день Маккартни распространил текст интервью, ставший формальным сообщением о прекращении совместной деятельности The Beatles. Пол лишь констатировал факты, давно известные членам группы, но публика сочла Пола виновником распада квартета.