Физики объяснили невкусный чай из микроволновки

Чай из воды, нагретой в микроволновой печи, получается невкусным — физики объяснили это явление и создали специальный стакан.

При нагреве воды на плите происходит конвекция — круговорот воды, который переносит тепло от дна сосуда к его холодной верхней части, в результате жидкость нагревается равномерно. В микроволновой печи конвекции нет, поэтому верхние слои жидкости нагреваются сильнее нижних. Именно с этим связана разница во вкусе чая, считают ученые из Американского института физики.

Чтобы решить эту проблему, физики создали специальный стакан, у которого верхний обод покрыт тонким слоем серебра. Металл должен перенаправлять микроволновое излучение в нижнюю часть сосуда, снижая нагрев его верхней части. В этом случае возникает конвекция, пишет EurekAlert! со ссылкой на одного из авторов работы Баоцина Цзэна.

Толщина и ширина серебряного слоя точна выверена, он расположен в той части стакана, где сила электрического поля микроволновки будет минимальна. «Благодаря этому при включении не будет разрядов тока и искр и наш стакан будет совершенно безопасен для использования», — отметил физик.

Ученые предлагают производителям микроволновых печей делать подобные стаканы, чтобы расширить сферу применения техники. Так они смогут привлечь любителей чая.