Власти Улан-Удэ закупят автобусы с цитатами Путина

Администрация города Улан-Удэ в Бурятии объявила конкурсы на покупку 42 автобусов. В макетах, сопровождающих техзадание, изображены транспортные средства с цитатами Путина.

Два конкурса предполагают закупку 42 автобусов на общую сумму около 200 миллионов рублей. Заказчик — муниципальное предприятие «Городские маршруты».

Согласно техзаданию, товар должен быть новым, изготовленным не позднее 2020 года. Автобусы должны быть обеспечены системой вентиляции, системой ГЛОНАСС, а также быть доступными для маломобильных граждан.

К техзаданию прилагаются макеты. На изображениях видно, что по бокам автобуса должны быть нанесены аппликации.

Если судить по тому, что изображено на макетах, то это будут цитаты президента РФ Владимира Путина — «Дальний Восток — ключевое направление развития России» и «Народный бюджет — инициатива людей».

Но в техзадании также есть важная сноска, что «образец оригинал-макета аппликации является предварительным и окончательный вариант согласовывается с заказчиком после заключения контракта».