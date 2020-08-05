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Власти Улан-Удэ закупят автобусы с цитатами Путина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Администрация города Улан-Удэ в Бурятии объявила конкурсы на покупку 42 автобусов. В макетах, сопровождающих техзадание, изображены транспортные средства с цитатами Путина.

Два конкурса предполагают закупку 42 автобусов на общую сумму около 200 миллионов рублей. Заказчик — муниципальное предприятие «Городские маршруты».

Согласно техзаданию, товар должен быть новым, изготовленным не позднее 2020 года. Автобусы должны быть обеспечены системой вентиляции, системой ГЛОНАСС, а также быть доступными для маломобильных граждан.

К техзаданию прилагаются макеты. На изображениях видно, что по бокам автобуса должны быть нанесены аппликации. 

Если судить по тому, что изображено на макетах, то это будут цитаты президента РФ Владимира Путина — «Дальний Восток — ключевое направление развития России» и «Народный бюджет — инициатива людей».

Но в техзадании также есть важная сноска, что «образец оригинал-макета аппликации является предварительным и окончательный вариант согласовывается с заказчиком после заключения контракта».

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Власти Улан-Удэ закупят автобусы с цитатами Путина
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Топ комментариев

olegsbeglov

На нары его, там больше платят

лачинов

Ну да, ну да. Закон, он обязателен только в тогда. когда мало денег на адвокатов. Ну очень гуманное правосудие....

exkornet

Все давно уже знают главную причину - воровство средств, выделенных для строительства этих дорог. Все...

Иркут 69

И не он один. Судьба всех пересидевших мыслимые и немыслимые сроки - одна. Страх потерять сильнейший...

Uynachalnica

Умеют же истинные россиянены уходить от налогафф! Это вам не какие-то там самозанятыя!
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