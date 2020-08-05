Девушка станет игроком мужского футбольного клуба

Фото: © KNVB
Футболистка Эллен Фоккема станет игроком мужского клуба «Фоарут» из четвертого по силе дивизиона Нидерландов, сообщается на сайте Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB).
Контракт 19-летней спортсменки с «Фоарутом» заключен в качестве эксперимента. Отмечается, что решение поможет развитию равноправия в футболе.
«Невероятно, что я могу продолжать играть за эту команду. Я играла с этими парнями с пятилетнего возраста, и было бы жаль, если бы я не смогла быть с ними в следующем сезоне», — отметила футболистка.
В Нидерландах мужчинам и женщинам разрешено играть в одной команде до 19 лет, после чего мужчины переходят в мужские клубы для выступления на уровне категории А, а женщины могут играть в лигах категории Б.
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