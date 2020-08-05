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Решилась судьба премьеры «Мулана»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма

Премьера фильма «Мулан» состоится в онлайн-кинотеатре Disney+ 4 сентября на территории США, Канады и Новой Зеландии.

Череда переносов громкой премьеры из-за затяжной эпидемиологической обстановки заставила создателей ленты принять четкое решение: релиз «Мулана» в кинотеатрах отменить и презентовать картину сразу в Сети.

Первыми «Мулана» увидят пользователи потокового сервиса Disney+. Но стоимость фильма не войдет в подписку, за просмотр придется заплатить отдельно еще почти 30 долларов.

Изначально боевик будет доступен на территории США, Канады и Новой Зеландии. В тех странах, где к сентябрю эпидемиологическая обстановка позволит открыть достаточное количество кинотеатров, фильм выпустят в широкий прокат. Список таких стран огласят позже.

«Мулан» — история о бесстрашной молодой девушке, которая выдаёт себя за мужчину, чтобы вступить в ряды армии, противостоящей Северным захватчикам, надвигающимся на Китай.

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