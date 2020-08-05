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Расходы на Госдуму и Совфед уменьшат

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Расходы на содержание Государственной Думы и Совета Федерации следует сократить на 1,9 миллиарда рублей в ближайшие три года, с таким предложением выступило Министерство финансов России.

После сокращения финансирование обеих палат может составить около 7 миллиардов рублей в год, приводит РИА Новости документ ведомства.

Расходы на Госдуму в 2021 году предлагается урезать на 2,9% (378 миллионов рублей), в 2022 году — на 4,5% (577 миллионов), в 2023 году — на 2% (256 миллионов).

Траты на Совет Федерации ведомство предлагает уменьшить в 2021 году на 3% (217 миллионов рублей), в 2022 году — на 4,6% (338 миллионов), в 2023 году — на 2,4% (178 миллионов).

Также Министерство финансов выступило за сокращение бюджета госпрограммы «Обеспечение обороноспособности страны» на следующие три года примерно на 323 миллиарда рублей.

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Топ комментариев

olegsbeglov

На нары его, там больше платят

лачинов

Ну да, ну да. Закон, он обязателен только в тогда. когда мало денег на адвокатов. Ну очень гуманное правосудие....

exkornet

Все давно уже знают главную причину - воровство средств, выделенных для строительства этих дорог. Все...

Иркут 69

И не он один. Судьба всех пересидевших мыслимые и немыслимые сроки - одна. Страх потерять сильнейший...

Uynachalnica

Умеют же истинные россиянены уходить от налогафф! Это вам не какие-то там самозанятыя!
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