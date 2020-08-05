Расходы на Госдуму и Совфед уменьшат

Расходы на содержание Государственной Думы и Совета Федерации следует сократить на 1,9 миллиарда рублей в ближайшие три года, с таким предложением выступило Министерство финансов России.

После сокращения финансирование обеих палат может составить около 7 миллиардов рублей в год, приводит РИА Новости документ ведомства.

Расходы на Госдуму в 2021 году предлагается урезать на 2,9% (378 миллионов рублей), в 2022 году — на 4,5% (577 миллионов), в 2023 году — на 2% (256 миллионов).

Траты на Совет Федерации ведомство предлагает уменьшить в 2021 году на 3% (217 миллионов рублей), в 2022 году — на 4,6% (338 миллионов), в 2023 году — на 2,4% (178 миллионов).

Также Министерство финансов выступило за сокращение бюджета госпрограммы «Обеспечение обороноспособности страны» на следующие три года примерно на 323 миллиарда рублей.